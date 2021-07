Gorąco z gwałtownymi burzami. Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek tylko miejscami na wschodzie będzie słoneczny i suchy. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przelotnych opadów połączonych z burzami, które mogą być intensywne, z gradem i porywistym wiatrem. Największe natężenie zjawisk przypadnie na późne popołudnie i wieczór.

W burzach może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 23 stopni na Kujawach do 31 stopni na Mazowszu. Wiatr z kierunku południowego i południowo-wschodniego będzie słaby i umiarkowany, wzmagać się będzie podczas burz.

Ciśnienie jest podwyższone i będzie wolno spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1014 hPa na zachodzie i w centrum do 1017 hPa na północnym wschodzie. Biomet będzie niekorzystny, przez co osobom wrażliwym może dokuczać ból głowy, senność, zmęczenie, rozdrażnienie i rozkojarzenie.

