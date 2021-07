Mam nadzieję, że otwieramy nowy rozdział współpracy polsko-litewskiej na każdym poziomie - powiedział prezydent Andrzej Duda w Krakowie podczas wspólnej konferencji z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Chcemy, żeby u naszych sąsiadów zapanowała prawdziwa demokracja, żeby obywatele Białorusi mogli samostanowić o sobie - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą w Krakowie z okazji uroczystości 500-lecia pierwszego uderzenia Dzwonu Zygmunt. Podczas konferencji prezydent podkreślał, że tamto historyczne uderzenie w dzwon "to wydarzenie ma ogromne znaczenie w historii polsko-litewskiej i litewsko-polskiej".

"Będziemy robili wszystko, żeby pomóc Litwie"

W Polsce z wizytą gości prezydent Litwy Gitanas Nauseda. W niedzielę wraz z prezydentem Andrzejem Dudą wziął udział w konferencji prasowej. W jej trakcie Nauseda powiedział, że rozmawiał z polskim prezydentem o udzieleniu Litwie pomocy w ochronie granic przed napływem nielegalnych imigrantów z Białorusi.

ZOBACZ: Konferencja prezydenta Litwy i premiera Hiszpanii przerwana. Powodem rosyjski samolot

- Poprosiłem ministra Solocha, aby odbył szybkie konsultacje, które dzisiaj miały miejsce, były rozmowy z Komendantem Głównym Straży Granicznej. Jest jeszcze potrzeba rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim. Te sprawy są w toku. Będziemy czynili wszystko, aby Litwie pomóc – powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że tak jak i inne akcje, w ramach których Polska pomagała w ochronie granic, ta będzie konsultowana z Frontexem, unijną agencją, zajmująca się ochroną granic UE. - Teraz też prowadzimy konsultacje z Frontexem. I liczę, że w ciągu dni czy godzin sprawa zostanie ustalona i będziemy w stanie udzielić pomocy Litwie – czy to przez zasoby ludzkie, czy też przez infrastrukturę – powiedział prezydent Duda.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że Litwa liczy na wsparcie Unii Europejskiej w ochronie granic i że rozmawiał z szefem Frontexu, który obiecał pomoc w postaci sprzętu.

- Zaczęliśmy budować tymczasowy mur, ale musimy przyspieszyć ten proces, bo codziennie granice Litwy przekracza wielu emigrantów – powiedział Gitanas Nauseda. Dodał, że poza działaniami na rzecz ochrony granic Litwa prowadzi także działania dyplomatyczne.

- Rozmawiamy z rządami państw, z których pochodzą imigranci, oraz z rządami państw tranzytowych, m.in. z Turcją, w celu ograniczenia procesu napływu imigrantów, który jest wspierany przez reżim w Białorusi – powiedział prezydent Litwy.

500 lat Dzwonu Zygmunta

- 500-lecia wykonania i zawieszenia Katedrze Wawelskiej Dzwonu Zygmunta i pierwszego uderzenia w ten dzwon w 13 lipca 1521 roku jest niezwykle ważną cezurą w naszej wspólnej historii do dzisiaj. Kiedy popatrzy się na ten dzwon są na nim herby polski i litewski, będące obok siebie tej samej wielkości, jednakowe - mówił Duda. Dzwon ten, dodał, "jest symbolem naszej wspólnoty, wyznacza zawsze i jej trwanie".

ZOBACZ: Sekretarz stanu USA dzwonił do polskiego MSZ. Tematem koncentracja wojsk rosyjskich

Przypomniał, że w tym roku przypada też 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, "wspólnej konstytucji obu naszych narodów", a także uchwalenia w tym samym roku w październiku "aktu zaręczenia narodów". - Obu narodów w jednej Rzeczypospolitej, która nie była tylko Polską, tylko Litwą, tylko była Rzeczpospolitą Obojga Narodów - zaznaczył. - Cieszę się panie prezydencie, że te wszystkie rocznice obchodzimy razem - mówił.

Duda dziękował za zaproszenie do Wilna 22 listopada 2019 roku, gdy wraz z prezydentem Litwy uczestniczyli razem w pogrzebie powstańców styczniowych. - To było wydarzenie, które miało w tej naszej ostatniej historii charakter przełomowy - powiedział.

Prezydent wyrażał zadowolenie, że obok udziału w obchodach historycznych rozmawiają o "nowszej i najnowszej kulturze polskiej i litewskiej, jak one się przeplatają". - Mam nadzieję, że ona (rozmowa), właśnie jeśli chodzi o współpracę, także otwiera nowy rozdział i że będziemy dalej rozwijali oraz będziemy zarażali tą współpracą nasze rządy i dzięki temu relacje polsko-litewskie będą rozkwitały na każdym poziomie - podkreślał Duda.

Duda: chcemy wspierać Białoruś

W wystąpieniu po rozmowach w Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prezydent Duda poinformował, że dotyczyły one m.in. nowszej i najnowszej kultury litewskiej i polskiej, o tym jak "one się przeplatają". Wyraził nadzieję, że ta rozmowa także "otwiera jakiś nowy rozdział, i że będziemy dalej rozwijali to, a także będziemy zarażali tą współpracą nasze rządy, różnego rodzaju nasze instytucje państwowe, i dzięki temu relacje polsko-litewskie i litewsko-polskie będą rozkwitały na każdym poziomie", nie tylko politycznym, ale i kulturalnym, a także "na wszelkich także i płaszczyznach międzyludzkich".

ZOBACZ: Zwłoki 39 imigrantów w tirze. Kierowca aresztowany przez włoską policję

Zaznaczył także znaczenie wspierania "naszych sąsiadów na Białorusi. - Chcemy, żeby zapanowała tam prawdziwa demokracja, żeby mogli samostanowić o sobie obywatele Białorusi, wśród których są i ci pochodzenia litewskiego, i są ci pochodzenia polskiego, Białorusi, która jest nam bliska i mieszkające tam społeczeństwo także jest bliskie naszemu sercu - podkreślił.

Jak dodał, "chcielibyśmy także, żeby po pierwsze nie było tam prześladowań, żeby ci, którzy są dzisiaj z przyczyn politycznych aresztowani, którzy są w więzieniu zostali uwolnieni, żeby to społeczeństwo doczekało się prawdziwie wolnych demokratycznych wyborów, w których będzie mogło samo zdecydować o sobie". - Żeby sami mogli zdecydować, w którym kierunku chcą podążać; czy chcą zmierzać w kierunku zjednoczonej Europy, czy chcą być częścią demokratycznego systemu Zachodu, czy też podejmą inny wybór, ale żeby uczynili to świadomie, i żeby był to rzeczywiście ich wybór, dokonany na demokratycznych zasadach, żeby był to wybór białoruskiego społeczeństwa - zaznaczył prezydent RP.

Duda: zbudować przestrzeń bezpieczeństwa

Andrzej Duda zadeklarował, także w imieniu prezydenta Litwy: "Wspieramy ich razem z panem prezydentem w tym zakresie i wspierali będziemy, tak samo, jak będziemy czynili wszystko, żeby zbudować przestrzeń bezpieczeństwa, pod każdym względem tutaj w naszej części Europy, dla naszych społeczeństw, a także i dla naszych sąsiadów".

Zaznaczył, że chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, militarnego, społecznego. "Wszystkich tych postaci, które są potrzebne naszym obywatelom po to, żeby państwa mogły się spokojnie rozwijać, żeby wzrastał poziom życia w naszych krajach, do czego obaj z panem prezydentem bardzo mocno dążymy, i żeby można było realizować wszystkie plany, te zwykłe plany, ludzkie plany, tutaj właśnie na naszej ziemi, żeby nie trzeba było wyjeżdżać, żeby nie trzeba było szukać szczęścia nigdzie poza granicami" - oświadczył.

WIDEO - Berkowicz: wysłać w kosmos przedstawicieli wszystkich partii i system podatkowy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP