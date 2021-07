W nocy temperatura minimalna powietrza wyniesie od 13 do 18 st. C; lokalnie możliwe są mgły ograniczające widoczność do 500 metrów – prognozuje synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznacza, że w sobotę w ciągu dnia na krańcach wschodnich i w obszarach podgórskich Karpat i w Karpatach, miejscami mogą jeszcze występować burze. Taka sytuacja może być również wieczorem i w nocy.

- To jest ten obszar, gdzie będzie więcej zachmurzenia, gdzie będą występować przelotne opady deszczu i jeszcze mogą się zdarzać burze, lokalnie z opadami gradu. Opady deszczu w tych burzach dziś w ciągu dnia do 25 mm, zaś wieczorem i w nocy te opady powinny być już trochę słabsze - do 10-15 mm - przekazał synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron. Dodał, że w trakcie burz porywy wiatru w ciągu dnia mogą osiągnąć 80 km/h, a w nocy nie powinny przekraczać 70 km/h.

Również w nocy lokalnie spodziewane są mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura powietrza w dzień maksymalnie od 20 st. C na Podhalu, 24 st. C w centrum, do 28 st. C na południowym wschodzie. "Tam mamy jeszcze to gorące powietrze, które przynosiło upały w ostatnich dniach" - zaznaczył Gawron.

W ciągu ostatniej doby sumy opadów przekraczały lokalnie ponad 60 litrów/m2

▶ Majdan Królewski (podkarpackie) 62

▶Tylicz (małopolskie) 61

▶Sulejów (łódzkie) 59https://t.co/wBJkUgrwx5 pic.twitter.com/kzOlTFNB9V — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 10, 2021

Dodał, że temperatura minimalna wyniesie w nocy od 13 st. C na południowym zachodzie, ok. 15 st. C w centrum, do 18 st. C na południowym wschodzie. Trochę chłodniej będzie w obszarach podgórskich, bo temperatura minimalna wyniesie tam od 11 do 14 st. C.

