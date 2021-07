Nierzetelna obsługa, brak cen. Wyniki kontroli w barach i restauracjach

Nierzetelna obsługa konsumentów i nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen - to niektóre z nieprawidłowości wykrytych przez Inspekcję Handlową podczas kontroli lokali gastronomicznych; uchybienia wykryto w 56,9 proc. badanych placówek - poinformował w piątek UOKiK.

Do 10 czerwca zakończono kontrolę 58 placówek gastronomicznych w miejscowościach turystycznych. Inspektorzy odwiedzili bary, pizzerie, restauracje, zajazdy, karczmy, stacje paliw w 13 województwach.

UOKiK

W 33 placówkach (56,9 proc.) wykryto nieprawidłowości - poinformował UOKiK w komunikacie. Nałożono 14 mandatów karnych, w sumie na 1600 zł, skierowano 6 wniosków do sądów rejonowych, a wobec dwóch podmiotów zastosowano pouczenie.

UOKiK

W dziesięciu placówkach stwierdzono nierzetelną obsługę konsumentów. Według UOKiK, w zakres tych uchybień wchodziła zaniżona pojemność napojów alkoholowych (3 placówki), zaniżona waga oferowanych potraw (3 placówki), użycie do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu (3 placówki), a także doliczanie do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał (1 placówka).

UOKiK

Kontrola 20 placówek wykazała nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen. W przypadku 15 placówek uchybienie dotyczyło tego, że w menu nie określono ilości potraw i napojów oferowanych do sprzedaży, do których odnosi się cena. 2 skontrolowane placówki nie uwidaczniały cen przy 11 rodzajach towarów w opakowaniach jednostkowych, w 5 placówkach zaś nie uwidaczniano cen jednostkowych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, a także ilości potraw sprzedawanych na sztuki.

W dwóch przypadkach przedsiębiorcy nie zgłosili do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktycznie wykonywanej działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków.

ZOBACZ: Nawet 20 tys. lokali gastronomicznych wznowiło działalność po 18 stycznia

Podczas kontroli 16 zakładów z kolei wykazano, że przedsiębiorcy posiadali i stosowali narzędzia pomiarowe bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. "wagi domowe" niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej.

W 5 kontrolowanych lokalach (na 35 skontrolowanych w tym zakresie) nie uwidoczniono wymaganych przepisami prawa informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.

UOKiK poinformował, że nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawy o podatku akcyzowym, ani wobec stanu sanitarno-porządkowego placówek.

WIDEO - Frankowicze i walka o ponad 200 mld zł. Kredytobiorcy i banki czekają na wyrok TSUE Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/PAP