Policja poszukuje świadków wypadku, do którego doszło w piątek rano na trasie z Iławy do Susza. Na drodze wojewódzkiej nr 521 kierowca volvo podczas wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas, po czym uderzył w przejeżdżającego opla. Oba samochody skończyły na drzewie, kierująca oplem z ciężkimi obrażeniami znalazła się w szpitalu.

Jak podaje as. Joanna Kwiatkowska cytowana przez portal infoilawa.pl, "według wstępnych ustaleń policji 42-latek kierujący volvo nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego. Prawdopodobnie, kiedy zjechał na pas jezdni przeciwnego kierunku, w celu zapobieżenia uderzenia w jadący z naprzeciwka samochód, zjechał na swój pas ruchu pomiędzy samochód ciężarowy a opla, doprowadzając do tylnego zderzenia z kierującą oplem. W wyniku uderzenia opel zjechał do przydrożnego rowu, po czym uderzył w drzewo. Volvo również zjechało do przydrożnego rowu i uderzyło w drzewo".

Jak podaje dalej policjantka, obrażenia prowadzącej opla były na tyle ciężkie, że do szpitala zabrał ją helikopter LPR. Hospitalizowany został także 42-letni kierowca volvo, który wypadł z pojazdu i został przez niego przygnieciony.

Funkcjonariusze informują, że od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Usiadł również za kierownicą mimo zakazu prowadzenia pojazdów, którym był objęty.

Policja prosi świadków zdarzenia o kontakt ze względu na ciężkie obrażenia ofiary wypadku i jego skomplikowane okoliczności.

pdb/ sgo/infoilawa.pl