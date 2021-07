Nawet 35 stopni i gwałtowne burze. Pogoda na czwartek

W czwartek na południu i wschodzie nadal słonecznie i upalnie. Na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć i padać, a miejscami także grzmieć. Najbardziej niebezpiecznie będzie na południu, w centrum i na północy, gdzie burzom może towarzyszyć grad, porywisty wiatr, a nawet trąba powietrzna.

W burzach może spaść do 50 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 5 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy.

TwojaPogoda.pl

Porywisty wiatr, osiągający do 100 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie. Możliwa trąba powietrzna.

Skrajności temperatury

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 21 stopni na Pomorzu Gdańskim do 35 stopni na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego i wschodzie, a na zachodzie z północnego zachodu i północy, w porywach będzie dochodzić do 50 km/h.

Ciśnienie będzie wysokie i po południu zacznie się obniżać. Barometry pokażą w samo południe od 1019 hPa na południu do 1022 hPa na północnym wschodzie.

Biomet z powodu bardzo wysokiej temperatury i opadów będzie niekorzystny. Możemy odczuwać ból głowy, senność, zmęczenie i rozdrażnienie.

rsr/TwojaPogoda.pl