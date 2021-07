Duński zamek ukończony został w piątek, 2 lipca. Poprzedni rekordzista został zbudowany w Niemczech i mierzył 17,66 metra.



Wilfred Stijger, projektant zamku powiedział, że do budowy zainspirowała go pandemia. Jej "symbole" umieścił w detalach na ścianach zamku. Na szczycie znajduje się rzeźba koronawirusa jako "korona", co ma zilustrować, że wirus "rządzi" światem.

Piaskowy gigant

Zamek wykonany jest w formie trójkąta. Wokół budowli powstało drewniane rusztowanie, z poziomu którego około 30 artystów wykonywało rzeźby w gotowych ścianach.

Do budowy zużyto około 4,8 ton piasku. Składa się on w 10 proc. z gliny, aby był bardziej stabilny.

Rekord Guinnessa został zmierzony i potwierdzony przez odpowiednich rzeczoznawców. Budowla jest elementem Festiwalu Rzeźb z Piasku w duńskim Blokhus. Wydarzenie odbywa się każdego lata.

