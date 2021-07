- Kiedy my rządziliśmy, cena baryłki ropy wynosiła 130 dolarów. Teraz jest to 70 dolarów. Jarosław Kaczyński lata temu pokazywał kanister i mówił: "połowa to akcyza i podatki, można to zmienić". To my się domagamy, żeby to teraz zmienić. Czemu Daniel "wszystkomoże" Obajtek nie może tego zmienić na wakacje? - pytał w "Graffiti" lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.