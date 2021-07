Kolejne ofiary utonięcia. Zatrważająca statystyka

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we wtorek do utonięć doszło w miejscowościach: Jakubkowo (woj. kujawsko pomorskie) oraz Dobieszowice (woj. śląskie).

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 143 zgony w wyniku utonięcia.

ZOBACZ: Sinice na nadmorskich kąpieliskach. "Absolutny zakaz wchodzenia do wody"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina przy tym, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

RCB przestrzega także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.

WIDEO - Dr Włodzimierz Bodnar: minister zdrowia eksperymentuje na ludziach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP