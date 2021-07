- Nie zamkniemy znów greckiej gospodarki z powodu pandemii koronawirusa, tylko po to, by chronić niezaszczepioną mniejszość - stwierdził premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Grecja dobrze poradziła sobie z pierwszą falą COVID-19, jednak druga zmusiła kraj do nałożenia szeregu restrykcji, które kosztowały wiele miliardów euro gospodarkę powoli wychodzącą z trwającego ponad dekadę kryzysu.