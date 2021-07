Ostra białaczka - taką diagnozę usłyszał młody piłkarz Dominik Wojdalski, który wcześniej myślał, że objawy to jedynie przeziębienie. Mimo przeszczepu szpiku, choroba nie ustępowała. Ostatnią szansą stała się nierefundowana terapia, której koszt sięgał 1,5 miliona złotych. Dla rodziny była to nieosiągalna kwota, więc Dominikowi pomogli przyjaciele. Powołali do życia wyjątkową Armię Wojdala.