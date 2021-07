Zgoda na polowania z klejem została wstrzymana już w sierpniu 2020 roku. Wtedy to Komisja Europejska zagroziła Francji, konsekwencjami za łamanie ptasiej dyrektywy. 28 czerwca sąd apelacyjny we Francji orzekł, że polowanie za pomocą kleju jest nielegalne.

Narodowa Federacja Łowców naciskała na dalsze stosowanie tej metody w obszarach, w których jest ona uważana za "tradycyjną".

Polowanie za pomocą kleju mogło się odbywać we Francji na mocy dekretu z 1989 roku. Sąd apelacyjny we Francji podkreślił, że argument, iż takie polowania są częścią francuskiej tradycji, nie może być uznany za wystarczający powód ich dopuszczalności.

Polowanie te odbywały się głównie na południu Francji. Polegały one na zwabieniu ptaka na posmarowaną silnym klejem gałąź, by następnie złapać przyklejone zwierzę. Kolejnym argumentem przeciwko było to, że nie jest możliwe selektywne polowanie. Ustawa pozwalała polować tylko na jak drozdy i kosy, jednak jak wskazał sąd łapały się na nie inne ptaki.

Tortury ptaków

Ptak, jeżeli miał "szczęście", po przyklejeniu szybko był przejmowany przez myśliwego, ale często dochodziło o sytuacji, kiedy zwierzę umierało z głodu w męczarniach. Ptaki takie, próbując się wyrwać z pułapki, często przyklejały się nie tylko nóżkami, ale i dziobami i skrzydłami uszkadzając je.

Eric Camoin, prezes francuskiego Krajowego Stowarzyszenia Obrony Tradycyjnego Polowania na Drozdy (Président de l'Association Nationale de Défense des Chasses Traditionnelles à la Grive), cytowany przez The Guardian, uważa, że zakaz jest efektem "lobbingu ministra środowiska i wrogów polowań".

150 tys. ofiar rocznie

Według portalu Deutsche Welle, we Francji limit roczny pozyskania tą metodą wynosił 42 tys. osobników. Natomiast organizacje ekologiczne wskazywały, że schwytanych ptaków może być znacznie więcej. Według aktywistów było to nawet 150 tys., jeśli uwzględnić inne, nieselektywne metody polowań, np. chwytanie w sieci.

Francja była ostatnim krajem w UE, który zezwalał na stosowanie pułapek klejowych, po tym, jak Włochy, Hiszpania i Malta zostały wcześniej skazane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości z podobnych powodów.

