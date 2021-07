Dwie osoby zginęły w sobotnim wypadku na Podkarpaciu. Ofiary to rodzice trzyletniego dziecka, które przeżyło czołowe zderzenie. Podejrzewany o spowodowanie tragedii trafił do szpitala. Mężczyzna był pijany. W kwietniu zostały mu odebrane uprawnienia do kierowania pojazdami.