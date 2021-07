Raport Departamentu Stanu "2021 Trafficking in Persons Report" obniżył ocenę kilku krajów i podniósł ocenę innych za ich wysiłki w walce z plagą handlu ludźmi.

25 mln ofiar handlu ludźmi

Ogłaszając wnioski z dorocznego raportu, sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że szacuje się, iż prawie 25 mln ludzi na całym świecie jest ofiarami handlu ludźmi. "Wielu z nich jest zmuszanych do seksu za pieniądze", wielu zaś jest zmuszanych do pracy w fabrykach, na polu, czy do przyłączenia się do grup zbrojnych - wskazał szef amerykańskiej dyplomacji. Jak ocenił, "jest to globalny kryzys" i "ogromne źródło ludzkiego cierpienia".

ZOBACZ: USA. 82-letnia pionierka kosmonautyki poleci z Bezosem w kosmos

Według Departamentu Stanu pandemia COVID-19 "stworzyła warunki, które zwiększyły liczbę osób, które doświadczyły narażenia na handel ludźmi i przerwały istniejące i planowane interwencje przeciwko" temu procederowi.

- Rządy na całym świecie przekierowały zasoby w kierunku pandemii, często kosztem wysiłków na rzecz walki z handlem ludźmi – wskazał Blinken. - W tym samym czasie handlarze ludźmi szybko dostosowali się do sytuacji, aby wykorzystać słabości ujawnione i zaostrzone przez pandemię - dodał.

ZOBACZ: USA. Departament Stanu: Turcja wspiera wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy

P.o. dyrektora Biura Monitorowania i Zwalczania Handlu Ludźmi Kari Johnstone powiedziała, że ten zbieg czynników "spowodował, iż handel ludźmi miał idealne warunki do rozkwitu i rozwoju". I tak np. raport głosi, że "w Indiach i Nepalu, od młodych dziewcząt z biednych i wiejskich obszarów często oczekiwano, że opuszczą szkołę, aby pomóc utrzymać swoje rodziny w czasie trudności ekonomicznych", "część z nich zmuszano do małżeństwa w zamian za pieniądze, podczas gdy inne były zmuszane do pracy (...)".

W niektórych krajach, w tym w USA, właściciele mieszkań zmuszali swoich lokatorów, zazwyczaj kobiety, do uprawiania z nimi seksu, gdy nie były w stanie zapłacić czynszu, podczas gdy gangi w niektórych krajach żerowały na ludziach w obozach dla przesiedleńców.

WIDEO - Zwolennik kary chłosty sam został wychłostany. Za romans z mężatką w Indonezji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP