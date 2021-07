Od czwartku zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Oznacza to, że takie certyfikaty dla obywateli i rezydentów Unii Europejskiej będą teraz wydawane i weryfikowane na całym terytorium UE

26 państw członkowskich oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaczęło już wydawać zaświadczenia.

Wyjątkiem jest Irlandia, która w ostatnich tygodniach doświadczyła cyberataków, które opóźniły jej przygotowania do wprowadzenia certyfikatów. KE spodziewa się jednak, że Dublin rozpocznie wydawania cyfrowych zaświadczeń w najbliższych dniach.

- Unia Europejska przynosi korzyści swoim obywatelom. Europejskie cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest symbolem otwartej i bezpiecznej Europy, która ostrożnie się otwiera, stawiając na pierwszym miejscu ochronę zdrowia naszych obywateli - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

- W marcu obiecaliśmy, że przed letnimi wakacjami powstanie ogólnounijny system, ułatwiający swobodne i bezpieczne podróżowanie w obrębie UE. Teraz możemy potwierdzić, że unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19 już działa - dodała

200 mln zaświadczeń

Zauważyła, że zdecydowana większość państw członkowskich UE jest już podłączona do systemu i gotowa do wydawania i weryfikowania zaświadczeń. Do tej pory wygenerowano już ponad 200 mln takich zaświadczeń.

Celem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w Unii podczas pandemii koronawirusa. Wszyscy Europejczycy mają prawo do swobodnego przemieszczania się, również bez zaświadczenia, ale dokument ten ułatwi podróżowanie, pomagając w zwolnieniu jego posiadaczy z ograniczeń takich jak kwarantanna.

Łatwiejsze podróżowanie

Unijne cyfrowe zaświadczenia COVID-19 są dostępne dla wszystkich. Obejmują zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia. Są bezpłatne i dostępne we wszystkich językach UE, w formacie cyfrowym i papierowym. Zawierają kod QR z podpisem cyfrowym.

Zgodnie z nowymi zasadami państwa członkowskie muszą powstrzymać się od nakładania na posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 dodatkowych ograniczeń w podróży, chyba że są one konieczne i proporcjonalne z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego.

17 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia unijnego zaświadczenia COVID-19, aby obywatele mogli bezpiecznie korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE podczas pandemii. 20 maja współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie.

1 czerwca uruchomiono techniczny trzon systemów – unijną bramę sieciową – która umożliwia weryfikację zabezpieczeń zawartych w kodach QR. Na dzień 1 lipca wszystkie 30 krajów UE i EOG ma już połączenie na żywo z bramą sieciową. Pierwsze państwa członkowskie zaczęły wydawać zaświadczenia przed tą datą; w sumie 21 państw UE wyprzedziło termin 1 lipca.

PAP