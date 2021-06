Do zdarzenia doszło na drodze S3 w Kliniskach Wielkich w woj. zachodniopomorskim. Na opublikowanym w sieci nagraniu z kabiny tira, który brał udział w stłuczce widać, że w pewnym momencie dwa tiry (w tym ten, z którego wykonano nagranie) zablokowały oba pasy ruchu. Gdy tir zjechał na prawy pas, pojawiła się skoda, która również zjechała na prawy was. Po chwili zwolniła i wtedy doszło do uderzenia. Kierowcą auta osobowego był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Widzę że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz postanowił pobawić się w szeryfa na drodze. Serdeczne gratulacje! Czas na badania, a nie na kierowanie jakimkolwiek pojazdem. https://t.co/lRxYUtscz7 pic.twitter.com/iJoORXAcpP — Błażej Papiernik (@BlazejPapiernik) June 30, 2021



Sam marszałek w opublikowanym w środę w portalu społecznościowym oświadczeniu podkreślił, że sprawa badana jest przez policję i że sam czeka na ustalenia.

"Nie byłem jeszcze proszony o złożenie wyjaśnień, ale jestem gotów do przedstawienia wszystkich okoliczności tego incydentu. Zapewniam, że manewr, który wykonałem, nie był świadomym i celowym działaniem" - stwierdził Geblewicz.

"Jest mi przykro, że doszło do takiej sytuacji. Nie chciałbym jednak, aby na podstawie nagrania, które nie pokazuje całości zdarzenia, wyciągać pochopne wnioski" - podkreślił Geblewicz. I dodał: "Cieszę się, że nikomu nic się nie stało i że obyło się bez strat materialnych".

- Toczy się postępowanie w sprawie o wykroczenie - powiedziała na antenie Polsat News podinsp. Alicja Śledziona z KWP w Szczecinie. Kara jest przewidziana właśnie przez kodeks wykroczeń. To może być grzywna, określona w tym przypadku zapewne przez sąd, fakultatywnie przy tego rodzaju wykroczeniu może też zostać zatrzymane prawo jazdy - dodała.



- Nasi policyjni eksperci oczywiście przeanalizowali to nagranie. Ono było nam znane przed upublicznieniem. Natomiast jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby upubliczniać nasze wnioski - podsumowała Alicja Śledziona.

