Alert RCB. Silny deszcz z burzami, podtopienia i zagrożenie trzeciego stopnia

Ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydał w środę IMGW dla województwa zachodniopomorskiego. Instytut zaktualizował ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu z burzami w woj. lubuskim. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zmian pogody występuje we wschodniej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert.

"Uwaga! Dziś i w nocy burze, ulewny deszcz, bardzo silny wiatr i lokalnie grad. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Możliwe podtopienia" - głosi alert RCB rozesłany drogą sms-ową.

Na Twitterze RCB przypomina zaś, żeby podczas burz unikać otwartych przestrzeni, nie chować się pod drzewami oraz zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. W związku z burzami możliwe są też przerwy w dostawie prądu.

"Najbardziej padać będzie w północno-zachodniej części Polski, gdzie IMGW wprowadził 3., najwyższy stopień ostrzeżeń" - dodało RCB.

❗❗Uwaga Alert RCB❗❗

Uważajcie na burze, ulewny deszcz, bardzo silny wiatr i lokalnie grad.



Najbardziej padać będzie w północno-zachodniej części Polski, gdzie @IMGWmeteo wprowadził 3.najwyższy stopień ostrzeżeń. pic.twitter.com/4v9oFxwB0x — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 30, 2021

Lubuskie

Dla powiatów gorzowskiego, Gorzowa Wlkp., krośnieńskiego, słubickiego i sulęcińskiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia. Zgodnie z nim, w tych powiatach w środę od godz. 14 do 24 są prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu do 90 mm, lokalnie do 100 mm. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 90 km/h.

Z kolei dla powiatów międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i świebodzińskiego ostrzeżenie ma teraz drugi stopień zagrożenia od godz. 14 do 24. Przewidywane są opady na poziomie od 50 mm do 90 mm, którym mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 90 km/h.

Dla pozostałych lubuskich powiatów, czyli nowosolskiego, wschowskiego, Zielonej Góry, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, obowiązuje wcześniejsze ostrzeżenie pierwszego stopnia mówiące o opadach od 20 mm do 40 mm, możliwych burzach i porywach wiatru do 80 km/h. Zjawiska mogą występować do godz. 18.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opisanych wyżej zjawisk określono na 80 proc

Zachodniopomorskie

Trzeci stopień zagrożenia obowiązuje na zachodzie województwa.

Silne i umiarkowane opady deszczu prognozowane są w powiatach: goleniowskim, gryfińskim, kamieńskim, myśliborskim, polickim, pyrzyckim, a także w Szczecinie i Świnoujściu. Mogą im towarzyszyć burze z porywami wiatru do 80 km/h, miejscami może też spaść grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje natomiast w środkowej i wschodniej części województwa: w powiatach białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, łobeskim, sławieńskim, stargardzkim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim.

Opady deszczu mogą tam być umiarkowane i okresami silne. Mogą także wystąpić burze z porywami wiatru do 80 km/h, a miejscami grad.

Pogoda w środę

W środę po południu prognozujemy występowanie burz na wschodzie Polski. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk jest w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, podlaskim. Miejscami burze wystąpią także na Warmii i Mazurach, i we wschodniej części Mazowsza oraz w województwie zachodniopomorskim” – przekazał Szymon Ogórek z biura prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W obszarach, w których prognozowane są burze, wystąpią intensywne opady, do 40-50 mm, oraz silny wiatr. Podmuchy mogą wynosić nawet do 90 km/h.

- Te opady będą bardzo intensywne, ale krótkotrwałe. Jednak taka ilość wody, która w krótkim czasie spadnie w obszarze zabudowanym, może prowadzić do podtopień – ostrzegł synoptyk.

Tam, gdzie spadnie deszcz, powinno się też ochłodzić, nawet o 10 stopni.

W pozostałej części kraju powinno być "pogodnie", czyli "ciepło, słonecznie z niewielkimi okresami zachmurzenia". "Miejscami mogą pojawiać się przelotne opady" – zaznaczył synoptyk.

W zachodniej Polsce w ciągu dnia było ok. 20 stopni, w centrum ok. 26 stopni, a na wschodnich krańcach 29-31 stopni C. Najwyższą temperaturę odnotowano w Lesku.

aml/ sgo/PAP