Minister zdrowia Gwatemali Amelia Flores powiedziała we wtorek, że rząd tego kraju zwrócił się do władz Rosji o zwrot zapłaconych już pieniędzy za szczepionki Sputnik V przeciwko koronawirusowi, które nie zostały do Gwatemali dostarczone.

Wcześniej we wtorek minister spraw zagranicznych Gwatemali Pedro Brolo powiedział, że nie ma pewności co do daty przybycia do jego kraju wszystkich dawek szczepionki Sputnik V, zakupionych w kwietniu od Rosjan.

Jak pisze agencja EFE Gwatemala zamówiła w Rosji za 160 mln dolarów 16 mln dawek szczepionki Sputnik V, z czego połowa została już opłacona. Do Gwatemali przybyło jednak do tej pory zaledwie 150 tys. dawek, a 400 tys. spodziewanych jest w kolejnych dniach. W Gwatemali mieszka 16,3 mln ludzi. Szczepienia w tym kraju rozpoczęły się w lutym i do tej pory pierwszą dawkę otrzymało 764 tys., osób, a dwie dawki - 157 tys., głównie preparatu firmy AstraZeneca.

msl/PAP