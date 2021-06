Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uznał, że Polska złamała prawo międzynarodowe, usuwając sędziów ze stanowisk przy pomocy faksu i nie dając im prawa do odwołania się. Na rzecz dwóch osób, które złożyły skargę, zasądził po 20 tys. euro od państwa. W kolejce do rozpatrzenia czekają 32 podobne wnioski.

Zdaniem ETPC Polska naruszyła art. 6 Konwencji Praw Człowieka, odwołując sędziów za pomocą faksu. Chodzi o sytuację z 2017 r., gdy po zmianie prawa o sądach powszechnych minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał Alinę Bojadę oraz Mariusza Brodę z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podobnie stało się z 71 innymi wiceprezesami sądów oraz 75 prezesami. Dodatkowo zmienione ustawy nie pozwalały im odwołać się od decyzji.

"Wątpliwa zgodność przepisu z zasadami państwa prawa"

Rok później Bojada i Broda złożyli skargę do ETPC. We wtorek Trybunał na ich rzecz zasądził po 20 tys. euro rekompensaty i uznał, że Polska naruszyła artykuł 6. mówiący, że każdemu przysługuje "prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd".

ETPC stwierdził, że skarżących sędziów odwołano na podstawie przepisu, którego "zgodność z zasadami państwa prawa wydaje się wątpliwa". Uznał także, że minister sprawiedliwości w żaden sposób nie uzasadnił, dlaczego sędziowie stracili stanowiska.

"Państwowe ramy prawne ważne w momencie odwołania skarżących nie chroniły ich przed pochopnym i arbitralnym wygaszeniem sprawowania przez nich obowiązków wiceprezesów sądu" - podał Trybunał.

