Na Florydzie, na gruzach apartamentowa, który zawalił się cztery dni temu, nadal trwa akcja ratunkowa. 152 osoby wciąż są uznawane za zaginione. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do dziewięciu osób.

W poniedziałek potwierdzono identyfikację kolejnych ofiar katastrofy.

- Liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych wynosi w tym momencie dziewięć, ponieważ zidentyfikowaliśmy kolejne cztery ofiary. Pracujemy w taki sposób, by w pierwszej kolejności powiadamiać krewnych ofiar, a dopiero potem media - mówiła Daniella Levine Cava, burmistrz hrabstwa Miami-Dade.

Poszukiwania ocalałych

Burmistrz miasta Surfside, Charles Burkett, gdzie doszło do tragedii, oświadczył, że mimo mijającego czasu nadal oczekuje cudu. Do akcji poszukiwania rannych wczoraj włączyli się ratownicy z Izraela. Dziś ma do nich dołączyć ekipa ratunkowa z Meksyku.

Nie wiadomo dokładnie, ile osób znajdowało się w budynku w momencie katastrofy. Nie jest także jasne, co ją spowodowało.

- Mamy świadomość, jak realnie wygląda sytuacja, z którą się mierzymy. Ale dopóki zaufani eksperci mówią nam, że można mieć jeszcze nadzieję na znalezienie ocalałych, będziemy trzymać się tej nadziei - dodawała Deborah Wasserman Schultz, deputowana Izby Reprezentantów ze stonu Floryda.

Apartamentowiec miał 12 pięter. Powstał na początku lat 80. i znajdowało się w nim ponad 130 mieszkań.

Informacja z 2018 roku

Jak poinformował w sobotę dziennik "New York Times", inspektor budowlany inż. Frank Morabito, w 2018 roku informował o "poważnych uszkodzeniach strukturalnych" apartamentowca. Nakłaniał zarządców budynku do naprawy pękniętych kolumn i kruszejącego betonu. Prace miały się wkrótce rozpocząć.

Władze Miami zapowiedziały rozpoczęcie sprawdzania stanu technicznego budynków zbudowanych przed ok. 40 laty, lub wcześniej, aby ustalić czy są bezpieczne. Burmistrz Miami wezwała władze innych miast w hrabstwie aby przyłączyły się do tej akcji i zapewniła, że będzie ona wspierana przez fundusze federalne i stanowe.

laf/prz/Reuters