Opioidy to grupa silnych substancji stosowanych do uśmierzania bólu. Przykładowe substancje opioidowe to: kodeina, morfina i kokaina. Substancje te są silne uzależniające. Jak podaje BBC, wielkie koncerny farmaceutyczne sprzedawały leki na bazie tych substancji, co spowodowało fale uzależnień a w efekcie śmierci w USA.

Kryzys opioidowy w USA trwa od początku lat 90. Specjaliści nazywają go epidemią uzależnienia od bardzo silnych środków przeciwbólowych.

Pół miliona ofiar

Według informacji amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, leki opioidowe odpowiadają za ok. pół miliona zgonów w wyniku przedawkowania w latach 1999–2019. Przełomowym wyrokiem w sprawie epidemii opioidowej, była decyzja sądu w Oklahomie, który nakazał w 2019 roku koncernowi J&J zapłatę 572 mln dolarów kary.

- Epidemia opioidów spowodowała spustoszenie w niezliczonych społecznościach w stanie Nowy Jork i reszcie kraju. Wciąż w USA miliony osób są uzależnione od niebezpiecznych i śmiertelnych opioidów - powiedziała Letitia James, prokurator generalna Nowego Jorku.

- Johnson & Johnson podsycił tę epidemię, ale dziś zobowiązują się do odejścia z branży opioidowej - nie tylko w Nowym Jorku, ale w całym kraju - dodała, mówiąc, że nadal skupia się na "pozyskiwaniu odszkodowań dla społeczności zdewastowanych przez opioidy, tak szybko jak to możliwe".

Proces przeciwko koncernom w Nowym Jorku

W Nowym Jorku we wtorek ma rozpocząć się proces innych wielkich koncernów farmaceutycznych jak AbbVie i Teva Pharmaceutical Industries oraz kilku dystrybutorów.

Johnson & Johnson i najwięksi amerykańscy dystrybutorzy leków - AmerisourceBergen, Cardinal Health i McKesson - zaproponowali zapłacenie łącznie 26 miliardów dolarów, aby zakończyć tysiące spraw sądowych dotyczących opioidów.

Sprawy przeciwko koncernom mają toczyć się też w innych stanach. Johnson&Johnson podkreśla, że zapłata ugody nie oznacza przyznania się do winny.

W październiku 2020 roku Purdue Pharma producent leków przeciwbólowych OxyContin, zawarł ugodę w wysokości 8,3 miliarda dolarów i zgodził się przyznać do winy w celu rozwiązania śledztwa w sprawie jej roli w amerykańskim kryzysie opioidowym. Firma Purdue Pharma miała między innymi namawiać lekarzy do przepisywania tych leków pacjentom.

wys/prz/BBC