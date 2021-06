Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 27 czerwca

W sobotę odnotowano 100 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał resort zdrowia. W sumie w ciągu doby zmarło 21 chorych, w tym z powodu COVID-19 - 5 osób, a 16 w związku z chorobami współistniejącymi.

Tydzień wcześniej zaraziły się 133 osoby, a zmarło 5 chorych na COVID-19.

Trzy regiony bez zakażeń

Resort zdrowia poinformował w niedzielę o 71 nowych zakażeniach koronawirusem. Przypadki zakażeń pochodzą z województw: z województw: wielkopolskiego (11), lubelskiego (9), łódzkiego (9), mazowieckiego (9), śląskiego (6), podkarpackiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), małopolskiego (4), pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (3).

W trzech regionach nie zanotowano ani jednego nowego zakażenia. Są to woj. lubuskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Łączna liczba zakażeń od początku pandemii wzrosła do 2 mln 879 tys. 638 przypadków.

Nikt nie zmarł na COVID-19

Resort zdrowia podał także, że w ciągu doby nikt nie zmarł z powodu COVID-19. 5 zmarłych chorych miało choroby współistniejące.

Liczba zmarłych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 od początku pandemii wzrosła do 74 tys. 979.

Z powodu COVID-19 zmarło 0 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 5 osób.



Zajętych ponad 1000 łóżek dla chorych

Resort zdrowia poinformował w niedzielę, że w szpitalach chorzy na COVID-19 zajmują 1050 łóżek z przygotowanych 10 tys. 504 takich miejsc. Ciężko chorzy na koronawirusa są podpięci do 171 respiratorów. W całym kraju zarezerwowane są 1092 takie urządzenia przeznaczone dla zakażonych SARS-CoV-2.

Na kwarantannie jest 60 tys. 566 osób.

Wyzdrowiały 2 mln 651 tys. 522 osoby.

"Wyłącznie szczepienia uchronią przed kolejną falą"

Wariant delta rozprzestrzenia się głównie wśród osób niezaszczepionych, to nieprawda, że jest groźniejszy dla osób, które przyjęły szczepionkę - uważa prof. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Wielkiej Brytanii wariant delta odpowiada obecnie za ponad 90 proc. nowych zakażeń koronawirusem.

W innych krajach europejskich odsetek zachorowań wywołanych tą odmianą koronawirusa ciągle się zwiększa. Instytut Zdrowia Publicznego w Wielkiej Brytanii (Public Health England) poda, że nowy wariant SARS-CoV-2 jest bardziej zaraźliwy, mówi się, że jego transmisja jest łatwiejsza o 40 do 60 proc.

Francja: pierwsze dwie osoby zmarłe na deltę

Władze medyczne odnotowały w sobotę dwa pierwsze zgony spowodowane wariantem delta koronawirusa. Te dwie osoby w wieku 42 i 60 lat nie były szczepione, a ich stan zdrowia "wyróżniał się czynnikami ryzyka", podają lekarze.

Wariant delta reprezentuje obecnie od 9 do 10 proc. przypadków koronawirusa we Francji, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem.

hlk/Polsatnews.pl