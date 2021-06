"Dzieje się. Kardynał Angelo Bagnasco jeździ po Polsce i rozmawia ze świadkami i ofiarami. Temat? Kard. Stanisław Dziwisz. Wiele wskazuje na to, że czeka nas trzęsienie ziemi" - poinformował na Twitterze Terlikowski.



W następnym wpisie dodał, że w sprawie kard. Dziwisza Watykan powołał komisję, a o dochodzeniu nie poinformowano polskiego Kościoła.

Dzieje się. Kardynał Angelo Bagnasco jeździ po Polsce i rozmawia ze świadkami i ofiarami. Temat? Kard. Stanisław Dziwisz. Wiele wskazuje na to, że czeka nas trzęsienie ziemi. — Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) June 25, 2021

"Kard. Bagnasco zapoznał się z dokumentami"

Jak przyznała Nuncjatura Apostolska, kard. Angelo Bagnasco faktycznie jest w Polsce na prośbę Stolicy Apostolskiej. Jej zdaniem, między 17 a 26 czerwca "weryfikował sygnalizowane zaniedbania kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego w latach 2005-2016".

"Kard. Bagnasco zapoznał się z dokumentami i odbył szereg spotkań, a relację z wizyty przedstawi Stolicy Apostolskiej" - poinformowała Nuncjatura.

Dziwisz: przebaczam mojej ojczyźnie

Pod koniec 2020 roku w telewizji Trwam Stanisław Dziwisz odnosił się do krytyki, jaka na niego spadła w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że w filmie "Don Stanislao", wyemitowanym w TVN24, byłemu sekretarzowi Jana Pawła II zarzucono poważne zaniedbania w sprawie pedofilii w Kościele.

W TV Trwam Dziwisz nawiązywał jednocześnie do "ataków na Jana Pawła II". - Żeby uderzyć w papieża, to trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali. To była nasza służba papieżowi, a poprzez papieża mojej ojczyźnie. Jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, a kiedyś widziała, to niewątpliwie powoduje u mnie ból, ale przebaczam - oświadczał.

ZOBACZ: Kard. Dziwisz: nie było blokady informacji, które docierały do Jana Pawła II

W opinii kardynała, "ta Polska jest inna niż ta, którą była kilkadziesiąt lat temu". - Ówczesna była zachwycona papieżem, zachwycona jego nauczaniem. To najwybitniejszy Polak w historii naszego narodu i święty. Jeżeli ktoś tego nie pamięta, popada w wielki błąd - podkreślał były metropolita krakowski.

Stanisław Dziwisz po raz kolejny odrzucał oskarżenia dotyczące zamiatania afer pedofilskich pod dywan. - Jeżeli ktoś mówi, że coś zaniedbaliśmy, to nie zna pracy w Stolicy Apostolskiej. Watykan to jest papież, ale także i urzędy, każdy z nich ma jeden dział i tym się zajmuje. Wszystkie sprawy, które dochodziły do papieża bezpośrednio, zostały potem poprzez papieża skierowane do odpowiednich urzędów do załatwienia. Nic się nie ukrywało - oznajmiał hierarcha.

WIDEO - Europoseł Leszek Miller: dlaczego życie płodu ma być ważniejsze niż życie kobiety? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/hlk/Interia/PAP