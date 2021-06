Weekend nie będzie spokojny. Jeśli planujesz wypoczynek na wolnym powietrzu, to warto sprawdzić prognozę pogody, aby nie zostać zaskoczonym w ostatniej chwili przez burzę, deszcz i porywisty wiatr.

Pogoda na sobotę

Początek weekendu zapowiada się najbardziej niebezpiecznie za sprawą burz, które przejdą nad południowymi i centralnymi regionami, w tym również nad Sudetami i Karpatami. Nie będą już one tak silne, jak ostatnio, ale nadal mogą czynić szkody, dlatego warto zachować ostrożność.

W ciągu jednej godziny może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

TwojaPogoda.pl Prognoza pogody na sobotę

Najpogodniej będzie na północy, a zwłaszcza na północnym zachodzie, gdzie padać nie powinno. Czeka nas ochłodzenie, które szczególnie oczekiwane jest przez mieszkańców południowych i wschodnich regionów, gdzie dotychczas panował męczący upał. Termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu do 23-25 stopni na większym obszarze.

Pogoda na niedzielę

Druga połowa weekendu już ze spokojniejszą aurą, ale z wyjątkami. Burze, na szczęście słabe, tym razem nawiedzą południowe i południowo-wschodnie regiony kraju, zwłaszcza Karpaty. W górach należy zachować szczególną ostrożność.

TwojaPogoda.pl Prognoza pogody na niedzielę

Na pozostałym obszarze spodziewamy się słonecznej aury, jedynie miejscami na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie może słabo i przelotnie popadać. Na termometrach przyjemne od 21 stopni nad morzem do 24-26 stopni w większości regionów.

