W czwartek na przeważającym obszarze kraju od godzin porannych możliwe burze z ulewnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Zanim nadejdą, będzie słonecznie. Początkowo burze pojawią się na południu, w godzinach południowych w centrum, a po południu na północy i wschodzie kraju. Na zachodzie ciągłe deszcze.

W ciągu jednej godziny może spaść do 30-50 mm deszczu (lokalnie do 100 mm), przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 3 cm (lokalnie do 7 cm) i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h (lokalnie powyżej 100 km/h), może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Skrajności temperatury

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 stopni na zachodzie do 31 stopni na wschodzie. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany, nasilać się będzie w trakcie burz.

Ciśnienie jest podwyższone i będzie spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1015 hPa na południu i w centrum do 1018 hPa na północy. Biomet będzie niekorzystny, co oznacza, że będziemy odczuwać nasilone bóle, zmęczenie, osłabienie i rozdrażnienie.

jo/TwojaPogoda.pl