"Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono podczas Holokaustu". Izrael przeciwko ustawie

"Procedowana zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami" - czytamy w oświadczeniu Ambasady Izraela w Polsce wydanym po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Chodzi o uchwaloną w czwartek wieczorem nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą m.in. po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. W głosowaniu w Sejmie nowelizację poparło 309 posłów, nikt nie był przeciw, 120 osób wstrzymało się od głosu.

ZOBACZ: Krzysztof Szczerski ambasadorem przy ONZ. Szef MSZ wręczył nominację

W sprawie zmian w ustawie już wcześniej interweniował amerykański chargé d’affaires Bix Aliu, który w liście skierowanym do marszałek Sejmu Elżbiety Witek przekonywał, że zamkną one drogę Ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. "Dziennik Gazeta Prawna" podawał, że polskie władze uznały za niedopuszczalną interwencję Aliu.

"Pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu"

Teraz w sprawie polskiej ustawy wypowiedział się izraelski minister spraw zagranicznych, Yair Lapid.

"Dziś polski parlament uchwalił ustawę zabraniającą zwrotu mienia żydowskiego lub rekompensaty za nie ocalałym z Holokaustu i ich potomkom. Nie mam zamiaru milczeć w obliczu tego prawa. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu" - napisał polityk na Twitterze.

היום עבר בפרלמנט הפולני חוק המונע השבת רכוש יהודי, או פיצוי תמורתו, לידי ניצולי השואה וצאצאיהם. אין לי שום כוונה לשתוק מול החוק הזה. זוהי פגיעה ישירה וכואבת בזכויותיהם של ניצולי השואה וצאצאיהם. זו אינה הפעם הראשונה שהפולנים מנסים להתכחש למה שנעשה בפולין בימי השואה. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 24, 2021

"To prawo jest niemoralne i poważnie zaszkodzi stosunkom między państwami. Żadne prawo nie zmieni historii. Izrael stanie jako mur obronny chroniący pamięć o Holokauście oraz honor ocalałych z Holokaustu i ich mienie" - zapewnił w kolejnym wpisie.

"Polska, na terenie której zamordowano miliony Żydów, popełniła poważny błąd. Nie jest za późno na naprawę" - dodał.

החוק הזה לא מוסרי ויפגע קשות ביחסים בין המדינות.

שום חוק לא ישנה את ההיסטוריה. זו חרפה שלא תמחוק את הזוועות ואת זכרון השואה. מדינת ישראל תעמוד כחומת מגן להגנה על זכרון השואה ועל כבוד ניצולי השואה ורכושם.

פולין, שעל אדמתה נרצחו מיליוני יהודים, שגתה קשות. עוד לא מאוחר לתקן. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 24, 2021

"Niemoralne prawo"

Oświadczenie ws. ustawy opublikowała również ambasada Izraela w Polsce.

"Zachowanie pamięci o Zagładzie i troska o prawa ocalonych z Holokaustu, do których zalicza się kwestia zwrotu mienia żydowskiego zagrabionego podczas Zagłady, są kluczowymi elementami tożsamości i leżą u podstaw istnienia Państwa Izrael. Są one również istotnymi dziedzinami aktywności izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z dumą wypełniamy ten obowiązek, wynikający z wyznawanych przez nas wartości moralnych i powinności historycznej" - czytamy.

Jak zauważono "deklaracja terezińska, przyjęta w 2009 r., wzywa wszystkie zainteresowane państwa do pracy nad zwrotem mienia żydowskiego zagrabionego w czasie Holokaustu".

"Izrael oczekuje, że strony Deklaracji postępować będą zgodnie z jej zapisami. Odrzucenie przez Polskę realizacji postanowień Deklaracji to poważne i dalece niepokojące działanie. Procedowana obecnie zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego, lub ubieganie się o rekompensatę za nie, ocalonym z Zagłady i ich potomkom oraz społeczności żydowskiej, dla których Polska przez stulecia była domem. To niepojęte" - wskazano w oświadczeniu.

"To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie" - podkreśliła izraelska ambasada.

Oświadczenie Ambasady Izraela pic.twitter.com/WetwFLCM0P — Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) June 24, 2021

Nowelizacja ustawy

Uchwalona w czwartek nowelizacja - jak wskazywano - wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat. W maju 2015 r. TK orzekł, że przepis Kpa w obecnym brzmieniu - pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji - jest niekonstytucyjny.

W związku z tym w nowelizacji zapisano, że nie stwierdzałoby się nieważności takiej decyzji, jeśli "od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne". W takiej sytuacji można byłoby jednak orzec, iż decyzję wydano z naruszeniem prawa. Natomiast, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, to w ogóle nie byłoby wszczynane postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w nowelizacji do spraw administracyjnych niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany stosowałoby się przepisy w nowym brzmieniu. Z kolei postępowania wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji i niezakończone przed dniem wejścia w życie zmiany zostałyby umorzone z mocy prawa.

WIDEO - Polacy uwięzieni w Nepalu. Pilnują ich żołnierze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/jo/PAP/polsatnews.pl