Na dodanie informacji o rzadkich przypadkach zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu preparatami Pfizer/BioNTech i Moderna zdecydowała się amerykańska agencja Food and Drug Administration (FDA), odpowiedzialna m.in. za dopuszczanie leków na rynek amerykański. Agencja podkreśla, że chodzi o bardzo rzadkie przypadki, a korzyści wciąż przewyższają ryzyka.

Amerykańskie Center for Disease Control and Prevention (CDC), które prowadziło obrady nad zgłaszanymi przypadkami chorób serca występującymi po szczepieniu orzekło, że przypadki zapalenia mięśnia sercowego u młodych dorosłych i młodzieży są prawdopodobnie powiązane z przyjęciem szczepionki. Dodało jednak, że korzyści wynikające z odporności przeciw COVID-19 wciąż przewyższają wyraźnie ryzyka.

Każdy powinien się zaszczepić

CDC podkreśliło, że pacjenci generalnie wychodzą ze stanów zapalnych serca i mają się dobrze. Departament Zdrowia USA oraz wiodący lekarze amerykańscy i osoby związane ze służbą zdrowia podkreślają, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne, a skutki uboczne – ekstremalnie rzadkie.

ZOBACZ: UE zamówi kolejne 150 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 firmy Moderna

- Namawiamy stanowczo każdego powyżej 12. roku życia, kto kwalifikuje się do otrzymania szczepionki w ramach zatwierdzenia w sytuacji wyjątkowej, by przystąpił do szczepienia – napisał w oświadczeniu Departament Zdrowia.

Świadomość ryzyka

Lekarze i szpitale w USA zostali uczuleni przez CDC, by wychwytywać objawy zapalenia mięśnia sercowego, a decyzja FDA dodatkowo wzmocni tę świadomość. Ostrzeżenie FDA pojawia się w tym samym czasie co obserwowany wzrost liczby przypadków tzw. wariantu delta koronawirusa, po raz pierwszy zaobserwowanego w Indiach.

Tymczasem tempo akcji szczepionkowej w USA spada. W porównaniu do szczytu wydajności punktów szczepień w połowie kwietnia kolejki do punktów szczepień skróciły się o 85 proc. Prawdopodobnie oznacza to, że nie uda się zrealizować ustalonego przez prezydenta Joe Bidena celu zaszczepienia 70 proc. dorosłych przynajmniej jedną dawką przed amerykańskim Dniem Niepodległości 4 lipca.

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/zdr/The Guardian