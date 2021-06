Gwałtowny front burzowy objawiający się ulewami i gradem, który przeszedł nad Małopolską poczynił szkody w południowej i północnej części regionu. W okolicach Nowego Sącza przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła kilkadziesiąt budynków, w powiecie olkuskim grad podziurawił 40 dachów.

Jak poinformował w czwartek wieczorem wojewoda Łukasz Kmita, małopolska Straż Pożarna odnotowała do tej pory ponad 300 interwencji. Najwięcej - 84 w powiecie nowosądeckim i 80 w powiecie olkuskim.

Trąba powietrzna, która przeszła popołudniu nad miejscowościami Librantowa i Koniuszowa k. Nowego Sącza uszkodziła w różnym stopniu 30 budynków mieszkalnych i 30 budynków gospodarczych. Jedna osoba została ranna.

Według wojewody duże szkody powstały także na terenie powiatu olkuskiego. W miejscowościach Łobzów i Jeżówka 40 dachów domów - głównie eternitowych - zostało "podziurawionych" przez padający grad – relacjonuje Kmita. Na miejscu pracują służby.

- Jestem po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie natychmiastowe rządowe wsparcie dla mieszkańców miejscowości poszkodowanych przez trąbę powietrzną - mówił Kmita.

Do godz. 21 w czwartek w związku z gwałtownymi burzami i opadami strażacy w woj. śląskim interweniowali już 133 razy, najwięcej w powiatach będzińskim i gliwickim. Nawałnice nadal przetaczają się nad regionem i ta liczba zapewne jeszcze znacząco wzrośnie.

Jak przekazała wieczorem rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, w powiecie będzińskim strażacy interweniowali 51 razy, w gliwickim – 16, a w zawierciańskim – 12.

Od kilku godzin mieszkańcy regionu, którzy w mediach społecznościowych dzielą się zdjęciami po gwałtownych burzach i opadach w woj. śląskim, donoszą o niespotykanej przez nich wcześniej wielkości bryłek gradu, który spadł w niektórych częściach regionu, uszkadzając m.in. dachy, okna, samochody i uprawy.

Obfite opady utrudniły także ruch samochodowy, woda zalała wiele dróg, w niektórych miejscach uniemożliwiając lub bardzo utrudniając przejazd. Tak jest m.in. w Gliwicach.

Po gwałtownej burzy, która przeszła w czwartek nad Częstochową, na Jasnej Górze zalana została podłoga w Kaplicy Matki Bożej. Po sprawnej akcji strażaków woda została wypompowana i sytuacja jest opanowana, nie doszło do żadnych poważnych zniszczeń – przekazało biuro prasowe sanktuarium.

W regionie w dalszym ciągu pada, w wielu miejscach intensywnie. Ostatnie ostrzeżenie IMGW, które dotyczy całego województwa, obowiązuje do piątkowego rana. Meteorolodzy prognozują burze, którym towarzyszyć będą nawalne opady deszczu do 40, a lokalnie do 60 mm oraz grad; porywy wiatru mogą osiągać nawet 110-130 km/h.

Łódzkie: wieczorem i w nocy zapowiadane są burze z deszczem i silnym wiatrem

W czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek w woj. łódzkim synoptycy przewidują opady ulewnego deszczu i burze z silnym wiatrem, który miejscami może dochodzić do 100 km/h - ostrzegło Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.