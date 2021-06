Maląg: wnioski o wyprawkę dla dzieci w programie "Dobry Start" wyłącznie elektronicznie

- Od 1 lipca rusza nabór na program "Dobry start", tylko w formie elektronicznej - zapowiedziała szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Do tej pory wnioski o świadczenie 300+ można było składać także tradycyjnie, drogą papierową. "Dobry start" przysługuje dzieciom do 20. roku życia i przeznaczony jest na wyprawkę szkolną, a dla tych z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia.

Briefing prasowy, w którym brała udział również prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, poświęcony był nowym zasadom przyznawania świadczenia w programie Dobry Start. Rodzice od 1 lipca do 30 listopada mogą składać wnioski tylko elektronicznie. Ma przynieść to w ciągu 11 lat oszczędność dla budżetu państwa w wysokości 488 mln zł.

- Naszym zadaniem jako rządu jest przygotowanie już dziś tego jak ten nowy rok szkolny będzie wyglądał - powiedziała na konferencji prasowej minister rodziny Marlena Maląg.

Zaznaczyła, że rodziny w Polsce wspiera kilkanaście programów, w tym kolejne zapowiedziane w "Polskim Ładzie".

"Dobry start" online

- Do tej pory ze świadczenia korzystało ponad 4 mln dzieci, co oznacza przeznaczenie ok. 4 mld złotych z budżetu - powiedziała Maląg. - Od 1 lipca rusza nabór na program "Dobry start", tylko w formie elektronicznej. Całą obsługą programu zajmie się ZUS - wyjaśniała. Wypłata będzie odbywać się wyłącznie na rachunek płatniczy w banku lub SKOK. Wnioski będą weryfikowane automatycznie.

Zaznaczyła, że dla osób niemogących wypełnić wniosku elektronicznie, można będzie wypełnić go przy pomocy urzędników w placówkach m.in. ZUS-s, KRUS-s oraz na poczcie. - Zachęcamy, by wypełnić je jak najszybciej, aby świadczenie jak najszybciej mogło znaleźć się na koncie - dodała minister.

- 488 mln złoty przez 11 lat zaoszczędzimy na tym, że wprowadzimy wnioski tylko elektronicznie. Te fundusze zostaną przeznaczone na kolejne świadczenia i programy - dodała minister, podkreślając, że w ubiegłych latach droga internetową wniosek składało ponad 70 proc. uprawnionych.

"Jesteśmy przygotowani"

Natomiast prof. Uścińska zapewniła, że ZUS jest przygotowany do rozpoczęcia obsługi programu Dobry Star. Dodała, że Zakład ma już doświadczenie w optymalizacji realizacji świadczeń. Przykładem może być wypłata świadczenia Bon Turystyczny.

- Tutaj do tego Dobrego Startu 300 plus chcemy wykorzystać te doświadczenia obsługi Polskiego Bonu Turystycznego. To kwestia infolinii, wsparcia informacyjnego dla opiekunów, którzy chcą skorzystać z tego świadczenia - powiedziała prezes ZUS. - Policzyliśmy, że będzie to około 3,6 mln wniosków - dodała.

ZOBACZ: ZUS: rośnie zainteresowanie bonem turystycznym

Zwróciła też uwagę, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego około 99,5 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu. A z Platformy Usług Elektornicznych ZUS korzysta już ponad 7 mln osób.

- Stworzyliśmy (...) kreator wniosków Dobry Start na portalu Platforma Usług Elektronicznych. Umożliwi on w prosty sposób uprawnionym do wypełnienia tego wniosku. Mamy też kreator dla osoby, która sprawuje pieczę nad dzieckiem lub opiekuna prawnego - powiedziała.

Natomiast osoby, które nie są aktywne online, mają otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną. Od 1 lipca mają działać mobilne punkty wsparcia na Poczcie Polskiej i KRUS, w których pracownicy ZUS będą zakładali zainteresowanym profile na PUE ZUS.

WIDEO - Prognoza pogody - poniedziałek, 21 czerwca - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/Polsat News/PAP