Ulewy w Wielkopolsce. Zawalił się dach hali sportowej w Poznaniu

We wtorek po południu doszło do zawalenia się dachu hali sportowej w szkole na os. Pod Lipami w Poznaniu. Wiceprezydent miasta poinformował, że nikomu nic się nie stało. We wtorek nad miastem doszło do oberwania chmury.

Jak powiedziała mł. bryg. Lucyna Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, "po godz. 14 otrzymaliśmy informacje, że doszło do zawalenia się dachu na hali sportowej w szkole na Osiedlu Pod Lipami 106".

Dodała, że zawaleniu uległo ok. 300 metrów kw. dachu.

Urząd miasta poinformował, że w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. "Wszystkie dzieci zostały ewakuowane jeszcze przed zawaleniem się dachu - nikomu nic się nie stało" - przekazano.

Jak informują lokalne media, hala sportowa została oddana do użytku niespełna rok temu - w sierpniu 2020 roku.

Oberwanie chmury

We wtorek nad Wielkopolską doszło do oberwania chmury. "Prosimy na siebie uważać" - zaapelował w mediach społecznościowych wiceprezydent Poznania, Mariusz Wiśniewski.

Jak poinformował dyżurny wielkopolskich strażaków, "do tej pory odebrano już ponad 160 zgłoszeń". - Głównie dotyczą one podtopień, powalonych drzew, ale są też zerwane dachy np. w miejscowości Biskupice Zabaryczne w powiecie ostrzeszowskim. Zgłoszenia trafiają do nas niemal cały czas, jest tego naprawdę dużo - powiedział dyżurny.

Dodał, że obecnie najwięcej zgłoszeń jest z Poznania, Swarzędza i Koziegłów. Wcześniej dużą liczbę zgłoszeń odbierano także z okolic Gostynia, Ostrowa Wlkp. i Ostrzeszowa.

Mateusz Gościniak z firmy Enea Operator powiedział, że w regionie na tę chwilę nie ma większych problemów z dostępem do prądu. - Natomiast w samym Poznaniu ok. 7 tys. odbiorców jest w tej chwili pozbawionych energii elektrycznej. Są to trzy niezależne awarie na średnim napięciu. W tej chwili brygady są w drodze. Będziemy starali się lokalizować awarie - wyjaśnił.

Problemy z dostępem do prądu występują także w południowej Wielkopolsce, na terenie obsługiwanym przez spółkę Energa Operator.

dk/PAP, polsatnews.pl