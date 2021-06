Politycy KO, Lewicy, Konfederacji i Solidarnej Polski podpisali wspólny list do premiera, w którym zaapelowali o organizację debaty ws. elektrowni atomowej w Polsce. Ich zdaniem, pierwszy taki obiekt mógłby powstać w ciągu najbliższych kilkunastu lat. W dokumencie podkreślili, że to przykład ponadpartyjnej współpracy we wspólnym celu.