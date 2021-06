Uważamy, że konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach; to jest sprawa fundamentalna i zawsze będziemy wspierali Mołdawię w jej działaniach, które do tej integralności będą zmierzały - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek oficjalną wizytę w Polsce składa prezydent Mołdawii Maia Sandu, która rozpoczęła ją od rozmowy "w cztery oczy" z polskim prezydentem.

Prezydent Duda powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydent Mołdawii, że zaoferował jej polską pomoc na zasadzie podzielenia się naszymi doświadczeniami, które mamy w różnego rodzaju demokratycznych przemianach. - Mamy tutaj duże doświadczenie i te zmiany, które nastąpiły w Polsce w tym zakresie, na przestrzeni ostatnich 30 lat dzisiaj przynoszą bardzo wiele pozytywnych efektów - powiedział Duda.

Poinformował, że powiedział też prezydent Mołdawii, że Polska jako kraj, który ma sprawy mołdawskie na sercu, będzie zawsze stała wspólnie ze wspólnotą międzynarodową za Mołdawią. - W tym znaczeniu, że absolutnie uważamy, że konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach. To jest sprawa fundamentalna i tutaj zawsze będziemy Mołdawię wspierali we wszystkich jej działaniach, które do tej integralności będą zmierzały - zapewnił prezydent Duda.

Podziękował też prezydent Sandu za opiekę nad mniejszością polską mieszkającą w Mołdawii.

"Doceniamy konsekwentną pomoc"

Sandu podkreśliła podczas briefingu prasowego po spotkaniu, że "Republika Mołdawii wybrała drogę europejskiej modernizacji", czego dowodem - jak stwierdziła - były głosy oddane na nią w niedawnych wyborach prezydenckich. Wyraziła nadzieję, że także w trakcie przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 11 lipca, ta "europejska droga Mołdawii zostanie potwierdzona". Wyraziła uznanie dla "otwartości polskich władz" w kwestii wsparcia organizacji głosowania w tych wyborach dla obywateli Mołdawii mieszkających w Polsce.

- Doceniamy konsekwentną pomoc Polski dla europejskich aspiracji naszego kraju, a także dla podtrzymania włączenia Republiki Mołdawii do europejskich programów pomocowych. Zaznaczam tutaj także znaczenie planu odbudowy gospodarczej w wysokości 600 mln euro zaoferowanych niedawno naszemu krajowi przez Komisję Europejską, co pomoże nam w odbudowaniu gospodarki, wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczyła.

Umocnienie współpracy

Sandu dodała, że Polska jest jednym z państw założycieli Partnerstw Wschodniego, w którym to unijnym programie "Mołdawia z dużym sukcesem bierze udział od ponad 10 lat". - Liczymy na wsparcie a także na wizję ze strony Polski, jeśli chodzi o umocnienie współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego - powiedziała prezydent Mołdawii.

Zaznaczyła, że jej kraj śledzi też z dużym zainteresowanie rozwój Inicjatyw Trójmorza. - Uważamy, że wkład Mołdawii w tę inicjatywę mógłby być dodatkowym czynnikiem stabilności na granicach Unii Europejskiej - oświadczyła Sandu.

