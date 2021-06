Bójka przed bramkami na A4. Kierowca powalony na ziemię

Do zdarzenia doszło w niedzielę na autostradzie A4. Jeden z motocyklistów próbował wepchnąć się przed samochody stojące przed punktem poboru opłat.

ZOBACZ: Płock. Pobili się… na środku ulicy

Kierowca volkswagena na czeskich numerach rejestracyjnych nie przepuścił jednośladu, co rozzłościło motocyklistę. Aby wyrazić swoje niezadowolenie mężczyzna uderzył ręka w szybę samochodu, a następnie kopnął w zderzak.

W ruch poszły pięści

Zachowanie motocyklisty zirytowała kierowcę, który wysiadł z auta i uderzył w motocykl. Chwile później między mężczyznami doszło do szarpaniny. W ruch poszły pięści.

W pewnym momencie kierowca osobówki został powalony na ziemię. Bójkę postanowił przerwać jeden z kierowców, który był świadkiem zdarzenia.

ZOBACZ: Bójka na środku skrzyżowania. Policja przejechała obok

Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane w internecie. "Sytuacja zostaje załagodzona i wszyscy rozjeżdżają się w swoją stronę" - poinformował autor filmu.

Internauci za cała sytuację winią motocyklistę. "Koleś został mistrzem obciachu, żaden z niego motocyklista" - napisał jeden z nich.

"Ja rozumiem omijać korki na drodze jednośladem, ale kolejka do bramek to kolejka do bramek nie ma zmiłuj swoje trzeba odstać... tutaj niestety motocyklista to dzban" - dodał inny.

WIDEO - Zakażenie po przyjęciu szczepionki. Pojawiają się kolejne przypadki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ sgo/Polsatnews.pl