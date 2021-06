- Dziś stajemy przed nowym wyzwaniem. Bardzo często mówi się o odbudowie, ale trzeba się też budować. Mamy plan dogonienia do końca tej dekady Europy, w sensie przeciętnego dochodu na głowę. To jest zadanie bardzo ambitne - mówił wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie).

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozpoczął w niedzielę w Wysokiem Mazowieckiem promocję nowego programu partii - Polskiego Ładu. W ramach cyklu spotkań grupa ok. 40 najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni ma odwiedzić wszystkie powiaty.

Prezes PiS: Polska będzie miała bilion złotych do wydania

- Trzeba się odbudowywać, ale przede wszystkim trzeba się budować - to jest przede wszystkim plan dogonienia do końca tej dekady Europy, w sensie przeciętnej europejskiej, jeżeli chodzi o dochód na głowę, dochód liczony w sile nabywczej, czyli ten realny dochód na głowę - mówił Jarosław Kaczyński. - My w tej chwili jesteśmy na poziomie 77 procent takiego dochodu. To jest dużo, dużo więcej niż w chwili, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ale to jest też ciągle za mało - podkreślał prezes PiS, przypominając, że Słowenia, najbogatszy z krajów postkomunistycznych, ma 92 proc.

Kaczyński zwrócił uwagę na pozytywne prognozy gospodarcze dla Polski. Zaznaczył, że Polska w ub. roku straciła 2,7 proc. PKB, a w tym roku - według ocen europejskich - Polska ma mieć wzrost na poziomie 4 proc. PKB. - Łatwo sobie obliczyć, że będziemy mieli w związku z tym w tym roku przeszło 100 procent tego, co mieliśmy w roku 2019 - mówił. - To bardzo dobry punkt odbicia, bo na kolejne lata przewidują nam wzrost już przeszło 5-procentowy - dodał.

Wicepremier mówił również o potencjale drzemiącym w Polakach. - Trzeba go wykorzystać w sposób zorganizowany, przy wsparciu państwa - przekonywał, zaznaczając, że Polska będzie miała do dyspozycji 770 mld zł z Unii Europejskiej oraz własne środki. - Razem to będzie ponad bilion złotych na najbliższe siedem lat - podkreślił.

Jak mówił, jeśli dobrze wykorzystamy 770 mld zł to możemy "dokonać naprawdę dużego skoku". - Żeby gdzieś około 2029 roku, może 2030, ostatecznie 2031 roku Polska była już na tym poziomie, który uczyni nas w UE płatnikiem, tzn. tym krajem, który więcej płaci, niż dostaje. Ktoś może powiedzieć, że to źle - "dlaczego mamy więcej płacić?" - ale to zapewni nam nowy status i bardzo podniesie nasz statut życia i siłę państwa - tłumaczył.

Kaczyński zaznaczył, że Polski Ład to "nie hasło, a konkretny plan" i przypomniał najważniejsze założenia nowego programu PiS.

- Naprawdę, jeśli zrealizujemy Polski Ład, jeśli ci, którzy zajmują się dzisiaj dywersją przeciwko naszym interesom, nam tego nie uniemożliwią, to Polska, w której mieszka większość Polaków - Polska wsi i małych miast, w ciągu dekady zmieni się ogromnie, zmieni się na lepsze - podsumował.

Program Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

