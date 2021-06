- Powołujemy Partię Republikańską jako reprezentację obywateli, którym bliska jest idea wolności; idea wolności indywidualnej, narodowej, a także wrażliwej społecznie wolności gospodarczej - powiedział Bielan.

"Razem zrealizujemy wielki plan"

Wierzę, że razem zrealizujemy wielki plan dla Polski, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i dobrej przyszłości Europy - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Zjazdu Republikańskiego.

Jak mówił prezes PiS "wszyscy jesteśmy republikanami". - Idee republikańską najłatwiej opisać przeciwstawiając ją idei indywidualisto-liberalnej(...). Republikanizm to odwoływanie się do wspólnoty, a dokładnie do różnych wspólnot, tych mniejszych i tej największej globalnej, wspólnoty narodowej, która jak zwykle, chociaż nie zawsze, jest tożsama, przynajmniej w pewnej mierze, ze wspólnotą państwową - powiedział prezes Kaczyński.

Podkreślił, że przed tą ideą ciągle stoją nowe wyzwania. - Dziś, tym wyzwaniem z jednej strony jest skrajnie wypaczona forma liberalizmu, indywidualizmu, permisywizmu, a z drugiej strony przeciwstawia się już na poziomie zupełnie praktycznym także inny typ, już nie ideologii, a pewnej postawy, która ma charakter indywidualistycznej, ale w tym wymiarze czysto już politycznym. I to właśnie zawsze zagrażało przedsięwzięciom strony, którą można określić na naszej scenie politycznej, jako patriotyczną - zaznaczył prezes PiS.

- Tylko Zjednoczona Prawica, nie odmawiając z góry patriotyzmu ludziom niektórych przynajmniej odmian lewicy, może zrealizować program dla Polski silnej, niepodległej, suwerennej, ale jednocześnie Polski, która zaspokaja potrzeby wszystkich grup obywateli - wskazywał Kaczyński.

Ugrupowanie chce zagwarantowania bezpieczeństwa

Jak wskazywał, wolność jest wartością najwyższą, szczególnie cenioną przez Polaków. Jest naszym dobrem narodowym, naszą tradycją wypracowaną na przestrzeni dziejów" - mówił.

Dodał, że polską tradycją jest również zakorzenienie w opartej na chrześcijaństwie cywilizacji europejskiej i "nasz ogromny wkład w jej rozwój". - Tradycją jest również nasz język, wiara, kultura i nasze miejsce w tej części Europy. Odwołujemy się do powyższych wartości, ponieważ stanowią one fundament państwa polskiego. Z tego wynika nasza tożsamość, ale i zobowiązania. Jesteśmy dumni z wielowiekowych osiągnięć naszego narodu i pragniemy przekazać naszym dzieciom Polskę niezależną, scaloną, nowoczesną i dostatnią - podkreślił.

Bielan wskazywał też, że ugrupowanie chce zagwarantowania bezpieczeństwa i trwałej pozycji rodziny w życiu narodu. Zwracał też uwagę na konieczność autonomicznej aktywności młodzieży.

- Poprzez działania prorozwojowe oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej chcemy dążyć do wzrostu zamożności wszystkich obywateli. Wolna i nieskrępowana przedsiębiorczość jest do tego najlepszą drogą. Chcemy ochrony własności prywatnej, będącej filarem zdrowego ustroju politycznego i społecznego oraz gwarancją rzeczywistej wolności społecznej i indywidualnej" - mówił.

Zaznaczył, że program Partii Republikańskiej jest kierowany też do przedsiębiorców i producentów. "Będziemy dbać o polskie produkty" - zapewniał.

"My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy"

- Chcemy nowoczesnej ochrony zdrowia. Przyszłościowej, ale opartej na wartości edukacji i nauki, kultury czerpiącej z polskiej tradycji. Sprawnego systemu sprawiedliwości. Chcemy doskonałej infrastruktury transportowej, energetycznej, cyfrowej oraz silnej i nowoczesnej polskiej armii - kontynuował.

Wskazywał też na potrzebę efektywnego, odpolitycznionego samorządu skoncentrowanego na współpracy z rządem. Opowiadał się też za aktywną polityką na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem roli i zaangażowania Polski w NATO i systemie transatlantyckim. - Jesteśmy orędownikami adekwatnej do potencjału społeczno-gospodarczego pozycji Polski w UE. Naszym kierunkiem politycznym była i pozostaje Europa ojczyzn - mówił.

Bielan ocenił, że najlepszą drogą realizacji tych wszystkich postulatów jest kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy. - Dlatego jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy, najbardziej udanego projektu politycznego polskiej prawicy w historii. Gorąco wierzymy z zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych - powiedział.

"My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy, jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i z PiS. Niech wstydzą się ci, którzy paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić" - dodał.

Bielan zapewnił też, że Partia Republikańska będzie wspierać program Polski Ład. Zaznaczył, że jego partia sprzeciwia się polityce chaosu i destrukcji, w szczególności działaniom polityków totalnej opozycji, które - jak mówił - zakłócają "nasze reformy oraz szkodzą pozycji Polski na arenie międzynarodowej".

"Rządy Zjednoczonej Prawicy udowadniają, że w jedności siła. Wierzymy, że nasze zaangażowanie pozwoli wzmocnić ten jakże skuteczny i dobrze służący Polsce projekt. Polska potrzebuje stabilnych i sprawnych rządów, a takie gwarantuje dziś tylko Zjednoczona Prawica" - przekonywał.

Zapraszał też do współpracy wszystkich, którym bliskie są republikańskie wartości. "Nasze przesłanie kierujemy również do wyborców, którzy nie znajdują obecnie reprezentacji politycznej odzwierciedlającej ich oczekiwania; gorąco liczymy tutaj na młodzież" - powiedział Bielan.

Połączenie porozumienia z Republikanami

Bielan w rozmowie oświadczył, że dysponuje opinią prawną konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego, z której jednoznacznie wynika, że "Jarosław Gowin nie jest prezesem Porozumienia, że jego kadencja się zakończyła i że przyjęcie innego założenia powinno skutkować delegalizacją Porozumienia przed Trybunałem Konstytucyjnym".

W związku z tym - jak dodał - na sobotnim prezydium partii podjęto uchwałę o zawieszeniu Gowina w czynnościach członka Porozumienia na okres 3 miesięcy. Z kolei zarząd partii przyjął wniosek o połączenie Porozumienia z Partią Republikańską.

Jak zapowiedział podczas niedzielnej konwencji będzie ogłoszony proces połączenia partii Porozumienie z Partią Republikańską.

Z kolei poseł Kamil Bortniczuk pytany w Polsat News, czy konwencja jest próbą "okiwania" Jarosława Gowina, odpowiedział: "Nie. Myślę, że to jest bardziej próba ucieczki do przodu".

"Konflikt nie służy nam ani Gowinowi"

- Zostawiamy za sobą ten konflikt na dobre, przechodzimy i medialnie, i formalnie na nowy szyld i budujemy własną przyszłość polityczną w oparciu o własne pomysły, liderów - przekonywał. Bortniczuk przyznał, że od dawna namawia kolegów, "żeby ten konflikt proceduralny z Jarosławem Gowinem zostawić sądom, zostawić prawnikom".

Jak mówił, polityka wymaga tego, żeby iść do przodu i budować własne marki. "Od dłuższego czasu ten konflikt nie służy ani nam, ani Jarosławowi Gowinowi" - dodał. Jego zdaniem przejście na "nowy szyld" to dobre rozwiązanie. "Niech każdy idzie swoją drogą i wszyscy życzmy sobie powodzenia" - wskazał.

Powiedział, że jego ugrupowanie będzie w niedzielę odnosić się w dużej mierze do Polskiego Ładu. "Dzisiaj zapraszam na naszą konwencję o 13.30, ogłosimy nasze propozycje, bardzo atrakcyjne szczególnie dla rodzin" - zapowiedział.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

W Porozumieniu doszło do sporu dotyczącego kierownictwa ugrupowania. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

Zwolennicy Gowina przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. Pod koniec lutego - jak informował wicerzecznik Jan Strzeżek - zarząd Porozumienia jednogłośnie wybrał Iwonę Michałek na przewodnicząca Konwencji Krajowej partii.

W połowie lutego Bielan poinformował o skierowaniu do SO w Warszawie wniosku informującego o uchwale sądu koleżeńskiego ws. wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz. SO w Warszawie w połowie marca zarządził zwrot tego wniosku uznając, że wniosek został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Bielan złożył pod koniec kwietnia zażalenie od decyzji SO do Sądu Apelacyjnego.

aml/PAP