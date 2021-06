Belgia. Znaleziono ciało byłego komandosa, był poszukiwany od miesiąca

Do sprawy odniósł się wirusolog, który w ostatnich tygodniach był chroniony przez państwo, przebywał w ukryciu. "Moje myśli kieruję do krewnych i dzieci Jürgena Coningsa. Dla nich to bardzo smutna wiadomość, bo tracą ojca, krewnego lub przyjaciela" - napisał na Twitterze Marc van Ranst.

Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en kinderen van Jürgen Conings. Voor hen is dit bijzonder droevig nieuws, want zij verliezen een vader, een familielid of een vriend. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 20, 2021

Miał dostęp do broni

Jürgen Conings miał odpowiadać za magazyn broni w koszarach w Leopoldsburgu, pomimo sankcji dyscyplinarnych ze względu na swoje skrajnie prawicowe poglądy. To właśnie z tego magazynu miał wykraść wiele sztuk broni i amunicji.

Był doświadczonym snajperem. Służył w byłej Jugosławii, Bośni, Kosowie, Libanie, Iraku, a do 2019 roku był w Afganistanie. Potrafił się ukryć oraz wykorzystywać teren naturalny. Las, w którym przebywał, jest gęsto zalesiony, co dodatkowo utrudniało poszukiwania.

W połowie maja zniknął, jego żona zawiadomiła policję. Conings porzucił samochód przed Parkiem Narodowym Hoge Kempen. Ślad po nim zaginął. W poszukiwania zaangażowano setki policjantów i żołnierzy.

Mężczyzna groził głównemu wirusologowi kraju. Już wcześniej trafił na listę najbardziej niebezpiecznych i poszukiwanych osób w kraju. Belgijskie media podkreślają, że miał skrajnie prawicowe poglądy.

jo/brusselstimes.com