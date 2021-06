Witek na spotkaniu z mieszkańcami Włodawy zaprezentowała główne założenia Polskiego Ładu.

- W Polskim Ładzie, w centrum tego projektu jest rodzina, bo rodzina, to są najmłodsi, rodzice, czyli także pracownicy oraz seniorzy. Dla całej rodziny mamy w Polskim Ładzie wiele bardzo interesujących propozycji, przede wszystkim takich, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin – powiedziała.

"Polska się zmieniła od 6 lat"

Marszałek Sejmu podkreśliła, że program Polski Ład ma na celu dalsze wyrównywanie różnic między wielkimi miastami, gdzie niegdyś, w czasie poprzednich rządów, trafiała większość nakładów na inwestycje, a małymi ośrodkami i wsią oraz zmniejszanie zróżnicowania regionalnego.

- Dużo jeżdżę po Polsce i widzę, że ona zmienia się od 6 lat, także tutaj na Lubelszczyźnie. Ale potrzeba jeszcze wielu lat, żeby nadrobić te straty spowodowane programem "dajemy dużym miastom, polska powiatowa poczeka". My wyszliśmy z założenia, w 2015 r. i teraz w Polskim Ładzie, że Polska ma się rozwijać równomiernie, ale żeby tak było, te ośrodki, regiony, które miały bardzo mało, albo prawie nic, muszą dostać więcej, żeby choć trochę wyrównać te straty – mówiła Witek.

Marszałek Sejmu przypomniała, że wszystkie programy społeczne wprowadzone od 2015 roku zostały utrzymane, a teraz będą wprowadzane następne, takie jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Podkreśliła, że zaproponowane zostały nowe rozwiązania, które pomogą młodym ludziom w uzyskaniu mieszkania. „Przyznajemy, że program Mieszkanie plus rozpoczęty w 2016 r. - nie z naszej winy, z przyczyn obiektywnych - nie udał się do końca. Budujemy te mieszkania, ale nie w takim tempie jakbyśmy chcieli, ale nie zrezygnowaliśmy z poszukiwanie dróg, co zrobić, żeby te mieszkania były” – powiedziała Witek.

Wskazała, że "Mieszkanie bez wkładu własnego, która ma pozwolić na uzyskanie kredytu mieszkaniowego w banku młodym ludziom, którzy nie mają odłożonych pieniędzy na wkład własny". - Państwo w Polskim Ładzie będzie gwarantem tego wkładu do wysokości 100 tys. zł, a jeśli małżeństwo będzie miało dwójkę, trójkę i więcej dzieci, to państwo przychodzi z pomocą i będzie spłacać część kredytu do wysokości 160 tys. zł – powiedziała Witek.

Dodała, że alternatywą – o którą już pytają rolnicy, kiedy wejdzie w życie – będzie możliwość budowy domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych bez formalności, takich jak pozwolenie na budowę czy zatrudnianie kierownika budowy.

- To będzie możliwe, staramy się to robić jak najszybciej się da, w pierwszej kolejności ustawy podatkowe. Sejm będzie pracował tak długo i tak intensywnie, jak będą spływały projekty ustaw z rządu – zapowiedziała Witek.

Szydło o Polskim Ładzie

"To dobry, wiarygodny program, który jest Polsce bardzo potrzebny" – mówiła o założeniach Polskiego Ładu w sobotę w Busku-Zdroju Beata Szydło. "Został napisany przez ludzi, którzy uczciwie pracują i dotrzymują słowa" – dodała.

- Polski Ład to nowy program, który jest kierowany do każdego z państwa. Każdy z was i wszyscy w Polsce z niego skorzystają. Żeby zorganizować mądre programy dla Polski potrzebne jest zaangażowanie nas wszystkich – podkreśliła w Busku-Zdroju Szydło. Dodała, że "Polska stoi przed olbrzymią szansą, której nie mieliśmy od bardzo dawna".

- Prowadzi do celu, którym jest godne życie Polaków w bezpiecznej, szczęśliwej, rozwijającej się Polsce, która przywoływana jest w Europie i na świecie, jako przykład kraju, w którym ludziom się dobrze żyje. Są bezpieczni, mają pracę i realizują swoje marzenia, swoje plany – powiedziała europosłanka. Dodała, że Polska jest również "pokazywana jako kraj, który strzeże i chroni wartości".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

aml/PAP