Spotkanie przywódców obu krajów rozpoczęło się ok godz. 13:30 w willi La Grange nad Jeziorem Genewskim. Prezydenci wzięli udział w dwóch sesjach rozmów.

Pierwsza sesja trwała ponad 90 minut. Uczestniczyli w niej też szefowie dyplomacji Antony Blinken i Siergiej Ławrow. Druga runda w poszerzonym gronie skończyła się po 65 minutach.

Putin: Biden nie zapraszał mnie w gości

Rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem były konstruktywne - ocenił Putin na konferencji prasowej po spotkaniu. Jak opisywał, nie odczuwano podczas rozmów "żadnej wrogości". Rosja i USA są nastawione na rozwiązywanie problemów - relacjonował.

Pytany, czy amerykański lider zaprosił go do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych, Putin powiedział: "Biden nie zapraszał mnie w gości i ja też nie złożyłem takiej propozycji".

Putin powiedział, że po środowych rozmowach z przywódcą USA Joe Bidenem na wrażenie, że Rosja i USA mogą się porozumieć w takich kwestiach jak stabilność strategiczna i cyberbezpieczeństwo; rozmowy - podkreślił - były rzeczowe i konkretne.

- Nie ma sensu, by straszyć się wzajemnie, trzeba się spotykać - mówił także Putin na konferencji prasowej.

Wielokrotnie pytany przez media o relacje USA-Rosja mówił także, że nie ma żadnych złudzeń i takie złudzenia nie są możliwe

- Ambasadorowie USA i Rosji: John Sullivan i Anatolij Antonow wrócą do swoich placówek (odpowiednio - w Moskwie i Waszynngtonie) - zapowiedział Putin.

ZOBACZ: Genewa: Pierwsze spotkanie Władimira Putina z Joe Bidenem

Prezydent USA Joe Biden podjął odpowiedzialną decyzję o przedłużeniu układu Nowy START na dalsze pięć lat, teraz pytanie jest, co dalej - mówił prezydent Rosji. Zapowiedział, że rozpoczną się teraz w tej sprawie dwustronne konsultacje.

Putin zadeklarował też, że Rosja jest gotowa do współpracy z innymi krajami w kwestii Północnej Drogi Morskiej (rosyjska nazwa Przejścia Północno-Wschodniego) w Arktyce.

Polityk potwierdził, że na spotkaniu pobieżnie poruszono temat wstąpienia Ukrainy do NATO, jednak - jak dodał - "nie ma o czym dyskutować".

Kwestia cyberataków

Rosja przekazuje USA informacje w odpowiedzi na zapytania Waszyngtonu na temat cyberataków, a sama nie otrzymuje odpowiedzi - mówił Putin.

Prezydent Rosji oświadczył, że według źródeł amerykańskich największa liczba cyberataków na świecie pochodzi z USA.

Trzeba odrzucić wszelkie insynuacje, a na poziomie ekspertów "usiąść i pracować" - dodał Putin. Jak relacjonował, "w zasadzie porozumieliśmy się w tej sprawie; Rosja jest do tego gotowa".

Nawalny "świadomie łamał prawo"

Polityk pytany o Aleksieja Nawalnego, oświadczył, że opozycjonista świadomie łamał prawo. - Ten pan wyjechał za granicę na leczenie, ignorował wezwania i wiedząc, że jest poszukiwany powrócił do kraju - oznajmił.

Rosyjski prezydent nie wymieniał nazwiska Nawalnego.

Prezydent Rosji pytany o działalność Fundacji Walki z Korupcją (FBK), założonej przez Nawealnego, oświadczył, że chodzi o organizację, która publicznie wzywała do zamieszek, dawała instrukcje, jak sporządzać "koktajle Mołotowa" i angażowała nieletnich do swych działań.

Putin oznajmił, że w USA dochodzi ostatnio do "pogromów". Nie chcemy, by to odbywało się na naszym terytorium i zrobimy wszystko, by do tego nie dopuścić - zapowiedział.

Bieden wyjaśnił słowa o "zabójcy"

Prezydent Rosji powiedział, że po wypowiedzi prezydenta USA, który nazwał go "zabójcą" Biden rozmawiał z nim telefonicznie i wyjaśnienia, które złożył w tej rozmowie, były zadowalające.

- Biden "zadzwonił do mnie", a jego wyjaśnienia "zadowoliły mnie" - oświadczył Putin.

Putin zauważył także, że na ulicach Stanów Zjednoczonych "codziennie ktoś jest zabijany".

Pierwsze spotkanie

Poprzednie rozmowy przywódców USA i Rosji odbyły się prawie trzy lata temu, z udziałem ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Putina. Biden i Putin znają się osobiście z czasów, gdy obecny gospodarz Białego Domu był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA przystąpił do rozmów z Putinem mając, jak mówił, pełne poparcie swych partnerów z G7 i NATO, z którymi wcześniej się spotkał, co daje mu mocniejszą pozycję wyjściową.

Biden i jego zespół śledzą konferencję Putina, by przygotować ewentualną natychmiastową reakcję, gdyby wymagała tego któraś z wypowiedzi rosyjskiego przywódcy - powiedział stacji jeden z amerykańskich urzędników.

Możliwość przygotowania odpowiedzi na słowa Putina, była jedną z przyczyn, dla których konferencja Bidena odbędzie się po spotkaniu z dziennikarzami rosyjskiego przywódcy.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/PAP