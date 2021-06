Wczoraj odnotowano 215 nowych przypadków zakażeń oraz 52 zgony. Tydzień temu w środę potwierdzono 428 zakażeń oraz 108 zgonów.

Mamy 241 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusa z województw: wielkopolskiego (28), mazowieckiego (25), łódzkiego (23), śląskiego (23), kujawsko-pomorskiego (21), zachodniopomorskiego (20), małopolskiego (19), dolnośląskiego (17), lubelskiego (16), opolskiego (12), pomorskiego (8), podkarpackiego (7), podlaskiego (7), świętokrzyskiego (6), warmińsko-mazurskiego (2), lubuskiego (1). 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 241 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: wielkopolskiego (28), mazowieckiego (25), łódzkiego (23), śląskiego (23), kujawsko-pomorskiego (21), zachodniopomorskiego (20), małopolskiego (19), dolnośląskiego (17), lubelskiego (16), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 16, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 12 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 50 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2 878 061. Zmarło dotychczas 74 688 osób.

Mniej hospitalizacji i mniej łóżek

W szpitalach jest 1783 chorych z COVID-19, a 265 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 11 tys. 926 łóżek i 1228 respiratorów.

Ministerstwo poinformowało ponadto, że na kwarantannie przebywa 60 040 osób. Resort podał, że wyzdrowiało dotąd 2 649 184 zakażonych.

Pandemia wyprzedza szczepienia

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że "koronawirus rozprzestrzenia się na tyle szybko, iż wyprzedza szczepienia w ujęciu globalnym" i równocześnie podkreślił, że bogate kraje robią zbyt mało w tej sprawie, niwecząc nadzieje na szybkie pokonanie pandemii.

Szef WHO odniósł się do informacji płynących ze szczytu G7. Przywódcy najbogatszych państw zobowiązali się do przekazania miliarda szczepionek dla uboższych krajów w ciągu roku.

ZOBACZ: Państwa G7 zadeklarowały przekazanie ponad 1 mld dawek szczepionek przeciw COVID-19 krajom uboższym

- To duża pomoc, ale potrzebujemy więcej i szybciej. W tej chwili wirus postępuje szybciej niż globalna dystrybucja szczepionek - zwrócił uwagę Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Ponad 10 tys. osób umiera każdego dnia. Te społeczności potrzebują szczepionek teraz, a nie w przyszłym roku - dodał

WIDEO - Lubuskie. Zniszczył farmę fotowoltaiczną. Straty oszacowano na ponad 300 tys. zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl