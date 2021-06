To 5. edycja festiwalu. Czwarta z powodu pandemii nie mogła się odbyć w "normalnych" warunkach.

- Festiwal planujemy zawsze na początek wakacji, ponieważ chcemy, żeby wszyscy przez Ostródę jechali na Warmię, Mazury i nad morze. Chcemy, żeby przyjezdni cieszyli się piękną pogodą i wspaniałą muzyką - powiedział dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie prof. Piotr Sułkowski.

Plejada gwiazd na festiwalu

Festiwal odwiedzi plejada gwiazd i znakomite osobistości ze świata muzyki. Na 5. Arena Festival Film & Music usłyszeć będzie można utwory z różnych musicali, piosenki z filmów oraz broadwayowskich produkcji.

2 lipca wystąpią tacyy soliści jak: Anna Sztejner, Paulina Janczak, Agnieszka Tylutki, Wojciech Daniel, Beata Olga Kowalska, Karol Drozd i Tomasz Bacajewski. Festiwal odwiedzi także orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.



Gościem specjalnym będzie Maestro Jerzy Maksymiuk, który jest autorem muzyki do ponad 100 filmów. Koncert poprowadzi Magdalena Miśka-Jackowska. - Mam nadzieję, że za kilkadziesiąt dni spotkamy się tu wszyscy, bo będzie się naprawdę działo - zapowiedział prof. Sułkowski.

WIDEO: Prof. Sułkowski opowiada o gwiazdach festiwalu

3 lipca gośćmi festiwalu będą artyści i aktorzy "La Casa de Papel". - Być może więcej niż jeden aktor się pojawi, ale zostawmy to w pewnym niedopowiedzeniu - powiedział tajemniczo prof. Sułkowski. - Usłyszymy muzykę z tego filmu przed emisją 5. sezonu serialu. Goście przyjadą prosto z Teneryfy i Hiszpanii, gdzie dzieje się akcja filmu - dodał.



Organizatorzy potwierdzili już, że na festiwalu wystąpi Cecilia Krull. Hiszpańska wokalistka w oryginale zaśpiewa piosenki z filmu, w tym "My life is going on".

W programie festiwalu organizatorzy przewidzieli m.in:

Piosenki z musicalu "Warmińska Opowieść Wigilijna - Pora Jeziora" oraz m.in.

Andy Williams - "Where do I Begin" z filmu "Love story"

Harold Arlen - "Somewhere over the rainbow" z filmu "Czarnoksiężnik z Krainy Oz"

Alan Menken - "Beauty and the beast" z filmu "Piękna i Bestia"

Trevor Nunn, Andrew Lloyd Webber - "Memory" z musicalu "Koty"

Więcej szczegółów na temat solistów i programu znajdziesz tutaj.





