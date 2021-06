Wspólna poniedziałkowa konferencja liderów ugrupowań to efekt wielomiesięcznych rozmów, które prowadzili liderzy obu formacji i podpisanym po nich 31 maja porozumieniu ws. współpracy programowej PiS oraz Kukiz'15.





- To porozumienie, które zakłada, że poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15. Na początek pójdą takie jak ustawa antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna - o sędziach pokoju. Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i wspierać to wszystko, by trwał układ polityczny w polskim parlamencie - tak o umowie programowej między PiS a Kukiz'15 mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

We wtorek Sejm zdecydował o wyborze senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowało za nią 231 posłów. Aby kandydatura Staroń została przyjęta, potrzebne było 228 głosów. Poparcia dla kandydatki partii rządzącej udzieliło trzech z czterech posłów Kukiz'15.

- Demokracja zadziałała tak jak trzeba - skomentował prof. Marcin Wiącek, który przegrał głosowanie. Aby Staroń mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat.





pdb/Polsat News, Polsatnews.pl