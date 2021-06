Podczas przyjęcia urodzinowego w wynajętej świetlicy w jednej z miejscowości na terenie gminy Wiśniewo niedaleko Mławy, w nocy z soboty na niedzielę, doszło do zabójstwa 28-letniego mężczyzny. Zarzut taki przedstawiono 33-letniemu Tomaszowi S., ojcu dziecka, którego urodziny obchodzono.

Jeszcze w niedzielę Komenda Powiatowa Policji w Mławie informowała, że w sprawie zabójstwa 28-latka, mieszkańca tamtejszego powiatu, zatrzymano do wyjaśnienia cztery osoby – ze względu na prowadzone wówczas czynności nie informowano o szczegółach zdarzenia.

Prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński przekazał w poniedziałek, że trzy z czterech osób, które zatrzymano wcześniej w związku z zabójstwem, zostały zwolnione po przesłuchaniu i aktualnie posiadają status świadków. Jak wyjaśnił, do śmierci 28-latka doszło w nocy z 12 na 13 czerwca w wynajętej świetlicy w jednej z miejscowości na terenie gminy Wiśniewo, gdzie grono rodziny i znajomych świętowało urodziny rocznego dziecka.

Zginął od ciosu ostrym narzędziem

- Zarzut zabójstwa przedstawiono 33-letniemu Tomaszowi S. To ojciec dziecka, którego urodziny obchodzono. Nie przyznał się on do zarzucanego czynu. Złożył lakoniczne wyjaśnienia, które będą podlegały weryfikacji na dalszym etapie śledztwa – powiedział prokurator Bagiński. Dodał, iż 28-latek, który był zaproszony na urodzinowe przyjęcie, z bliskiego kręgu znajomych, zginął, jak wskazują wstępne ustalenia, od ciosu zadanego ostrym narzędziem.

- Zadanie tego ciosu było konsekwencją nieporozumienia, do którego doszło już pod koniec spotkania. Podłoże tego nieporozumienia, na tę chwilę bliżej nieustalone, będzie wyjaśniane w toku postępowania – wyjaśnił szef mławskiej prokuratury. Zaznaczył, iż wobec 33-latka, który usłyszał zarzut zabójstwa, skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy – wniosek ten Sąd Rejonowy w Mławie ma rozpoznać we wtorek, 15 czerwca.

Zgodnie z art. 148. Kodeksu karnego, kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

aml/PAP