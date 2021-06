Wspólna konferencja to efekt wielomiesięcznych rozmów, które prowadzili liderzy obu formacji i podpisanym po nich 31 maja porozumieniu ws. współpracy programowej PiS oraz Kukiz'15.

ZOBACZ: Piekarska o Kukizie: kto PiS-u dotyka, ten z polityki szybko znika

Konferencja odbędzie się w Warszawie o godz. 11.30. - Przedstawimy na niej szczegóły dotyczące naszej współpracy - powiedział Kukiz. Są wśród nich zobowiązania dotyczące wspierania ustaw, a także głosowań w kluczowych dla obu formacji sprawach.

- Jeżeli będą realizowane moje postulaty, będę głosował tak, jak sobie Prawo i Sprawiedliwość zażyczy - mówił w sobotę w RMF FM dPaweł Kukiz, lider Kukiz'15-Demokracji Bezpośredniej, który w poniedziałek wystąpi wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim.

Rozmowy z PiS ws. projektów

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko, który prowadził rozmowy z PiS dotyczące poszczególnych projektów, przekazał, że porozumienie dotyczy pakietów ustaw, czyli rozwiązań dla rolnictwa i konsumentów, a także rozwiązań proobywatelskich, antykorupcyjnych i zmierzających do transparentności państwa. - Jest też kilka rzeczy gospodarczych - zaznaczył.

Kukizowi zależy m.in. na tym, aby wprowadzić do polskiego porządku prawnego instytucję sędziów pokoju, tzw. ustawę antykorupcyjną oraz rozpocząć prace nad wprowadzeniem w Polsce ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu.

Wśród rozwiązań, na poparciu których zależy PiS są projekty znajdujące się w Polskim Ładzie, czyli programie społeczno-gospodarczym na okres po pandemii, firmowanym przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę. Fundamenty programu to m.in. obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z gwarantowanym wkładem własnym i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Efekty porozumienia...

Pierwsze efekty porozumienia pomiędzy Kukiz'15 a PiS są już widoczne. Do Sejmu w pierwszych dniach czerwca wpłynął projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej. Oprócz posłów PiS i Kukiz'15 podpisali się pod nim posłowie koła Polskie Sprawy (dwójka z nich: Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka to byli współpracownicy Kukiza). Proponowane w projekcie rozwiązania nowelizują szereg ustaw, m.in. Kodeks karny, ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę o partiach politycznych oraz ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Głównym celem projektu jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję.

Sachajko liczy, że we wrześniu w Sejmie pojawi się pakiet ustaw rolniczych, a w tym celu spotykał się z przedstawicielami resortu rolnictwa.

Niebawem mają także ruszyć prace nad wprowadzeniem w Polsce ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu, o czym mówił w tym tygodniu Kukiz w Radiu Zet. - Zostanie powołany zespół do nadania każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej indywidualnego, biernego prawa wyborczego - przekazał. - Tym samym Prawo i Sprawiedliwość przyznaje, że w Polsce, obecnie, od 1989 roku nie każdy obywatel, tylko wybrani, namaszczeni przez partię polityczne albo inni, łączący się w stada jakieś, mają prawo wyborcze. Przyznają, że mają tego świadomość. To już jest bardzo dużo - stwierdził Kukiz.

ms/PAP