Połowa tzw. szybkiej mody (ang. "fast fashion") stworzona jest w całości z nowych tworzyw sztucznych - wynika z badań, na które powołuje się brytyjski dziennik The Independent.

Szybka moda, z ang. "fast fashion", to nic innego jak działania skoncentrowane na produkcji dużej liczby tekstyliów w jak najkrótszym czasie i przy jak najniższych kosztach. W praktyce dla konsumentów oznacza to T-shirty za kilka euro. A dla pracowników - często fatalne, wręcz niewolnicze warunki pracy w fabrykach.



Badania przeprowadzone przez Królewskie Towarzystwo Sztuki, Produkcji i Handlu (RSA) pokazują, że połowa ubrań sprzedawanych przez wiodące marki "fast fashion" wykonana jest w całości z nowych tworzyw sztucznych.

Góra plastiku nie pochodzącego z recyklingu

Badający przeanalizowali ponad 10 000 artykułów odzieży damskiej reklamowanych przez marki Asos, Boohoo, Missguided i PrettyLittleThing. Średnio 49 procent asortymentu wyprodukowano wyłącznie z tworzyw sztucznych nie pochodzących z recyklingu, takich jak poliester i nylon.

Spośród badanych marek najniższy odsetek produktów pochodzących wyłącznie z nowych włókien syntetycznych zauważono w produktach Asos (36 proc.), zaś najwięcej w odzieży Boohoo (60 proc.)

Jednocześnie żadna z badanych firm nie wykorzystywała zbyt wielu materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji odzieży, mimo że firmy modowe zobowiązały się do wprowadzenia na rynek odzieży przyjaznej dla środowiska. Tworzywa sztuczne wytwarzają o 20 proc. więcej CO2 niż odpowiednik bawełny - wynika z badań MIT.

Zakupy w lockdownie

W ostatnim roku ze względu na trwającą pandemię i lockdowny zakupy odzieżowe online były bardzo popularne. W ciągu ostatniego roku Asos sprzedał produkty za równowartość 2 miliardów funtów, a Boohoo odnotowało 41-procentowy wzrost zakupów.

Josie Warden, współautorka badania, powiedziała, że w roku, w którym Wielka Brytania jest gospodarzem COP 26, musimy zobaczyć działania rządu i przemysłu, aby stworzyć bardziej zrównoważony system mody. - Nie oznacza to całkowitego wyeliminowania plastiku w odzieży, ale oznacza jego ostrożne użytkowanie. Nie możemy już używać tworzyw sztucznych do produkcji kiepsko wykonanej odzieży, która jest przeznaczona do noszenia tylko kilka razy - mówił.

RSA chce, aby rząd wprowadził "podatek od tworzyw sztucznych", aby zniechęcić do korzystania z nowych tworzyw sztucznych.

