Spotkanie w Rzymie będzie pierwszym z 51 spotkań imprezy. Euro 2020 pierwotnie i zgodnie z terminarzem mistrzostw miało zostać rozegrane w minionym 2020 roku. Jednak z powodu rozwoju pandemii Covid-19 UEFA zdecydowała się przenieść imprezę na rok 2021.

Mimo, że pandemia nie została jeszcze opanowana, w znacznej części krajów europejskich biorących udział w rozgrywkach, kibice będą mogli wejść na stadiony i dopingować swoje drużyny. Większość drużyn oraz członków kadr została także zaszczepiona. Preparaty otrzymał cały zespół reprezentacji Polski.

Wideo: dziś rusza Euro 2020

Portugalczycy bronią tytułu

W ponad 62 letniej historii turnieju, najbardziej utytułowani są Niemcy i Hiszpanie, którzy triumfowali w mistrzostwach Starego Kontynentu po trzy razy. Tytułu wywalczonego pięć lat temu we Francji będą jednak bronić Portugalczycy.

🆕 Przedstawiamy plan zgrupowania reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego #EURO2020.



Szczegóły znajdziesz na naszej stronie. ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) June 8, 2021

Po raz drugi w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od niej obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada. Finał zaplanowano na Wembley w Londynie.

Piłkarze w "bańce"

Poza Rzymem i Londynem, status miast-gospodarzy ma dziewięć innych ośrodków: Amsterdam, Bukareszt, Baku, Monachium, Budapeszt, Kopenhaga, Glasgow oraz Sankt Petersburg i Sewilla. Właśnie w Hiszpanii i Rosji mecze grupowe rozegra polska drużyna, a ich rywalami będą kolejno: Słowacja, Hiszpania i Szwecja.

Reprezentacja zakwalifikowane do Euro przebywają w swoich hotelach-bazach. Budynki są zamknięte dla gości z zewnątrz, wstępu na teren nie mają kibice. Na poszczególne mecze piłkarze będą podróżować właśnie z tych baz.

To wytyczne UEFA, które mają zapewnić zawodnikom pełne bezpieczeństwo i ochronę przed Covid-19. Polska kadra przebywa w ośrodku w Sopocie.

Polska po raz czwarty

Będzie to czwarty występ biało-czerwonych w tej imprezie. Dotychczas dwukrotnie odpadli po fazie grupowej, a pięć lat temu dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem - Portugalią.

Rozpoczynające się w piątek piłkarskie mistrzostwa Europy potrwają miesiąc. Faza ćwierćfinałowa rozpocznie się na początku lipca, finalistę Euro 2020 poznamy 11 lipca.

