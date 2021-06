Premier w Szczecinie: mamy odwagę realizować swoje interesy

W piątek premier Mateusz Morawiecki odwiedził Szczecin.

- Szczecin ze Świnoujściem jest i staje się coraz bardziej takim hubem technologiczno-energetycznym Polski - powiedział premier.

Gaz w Świnoujściu

Wskazał na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu. - To będzie jedno z głównych miejsc dostaw gazu do Polski. Ale to początek drogi do ponownego uprzemysłowienia Szczecina, Świnoujścia, Zachodniego Pomorza - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że "wielkie inwestycje przemysłowe potrzebują bardzo sprawnej infrastruktury".

- Ta sprawna infrastruktura wiąże się z możliwie dobrym systemem dróg, kolei. I my tutaj mamy już dzisiaj końcowy etap planu przygotowań do ogłoszenia przetargu w systemie "Projektuj i Buduj" dla zachodniej obwodnicy Szczecina - powiedział.

Jak dodał, zachodnia obwodnica Szczecina to ponad 50-km odcinek z najdłuższym tunelem w Polsce. - 5 km tunelem, to będzie wielka inwestycja, blisko 5 i pół miliarda złotych. Te środki będą zabezpieczone już w najbliższym programie, Krajowym Programie Budowy Dróg. To oznacza, że w najbliższych kilu tygodniach będziemy mogli rozpisać pierwszy przetarg, a w najbliższych dwudziestu, dwudziestu paru miesiącach ruszą prace budowlane - mówił premier. Jak dodał, "to będzie ring wokół Szczecina".

Przemysł chemiczny to pięta achillesowa?

- Jesteśmy świadkami największej w ostatnich latach i jednej z największych w historii Polski inwestycji chemicznej w Policach. To są polimery. W Planie Odpowiedzialnego Rozwoju zidentyfikowaliśmy przemysł chemiczny jako jedną z naszych pięt achillesowych. Można to poznać po dużym deficycie w międzynarodowym handlu chemią, to ok. 8 mld euro deficytu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem, inwestycja realizowana przez Grupę Azoty wraz z koreańskim Hyundaiem, pomoże ograniczyć ten deficyt.

- Taka inwestycja jak ta, która realizuje Grupa Azoty wraz z Hyundaiem, inwestorem kapitałowym i jednym z wykonawców tej inwestycji, ta wielka inwestycja zredukuje deficyt w handlu chemią. To tutaj będzie biło chemiczne serce Polski. To tutaj Szczecinianie, to tutaj mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą mieli wysoko płatne miejsca pracy – powiedział premier.

