Fogiel: KE nie jest ciałem demokratycznym, a chce podejmować więcej decyzji

To przejaw dążenia do tego, by więcej decyzji zapadało w Brukseli, by były one podejmowane przez urzędników i Komisję Europejską, która nie jest ciałem demokratycznym - tak o liście KE do premiera Mateusza Morawieckiego ws. jego wniosku do TK z marca mówił w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.