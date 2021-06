- Nie zwężamy tylko podchodzimy sensownie. Będzie przestrzeń dla pieszych, rowerzystów, komunikacji miejskiej i samochodów - powiedział Rafał Trzaskowski, komentując zaplanowane zmiany w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii komunikacyjnych w stolicy. Dodał, że "tak jest w całej Europie".

- Ruch w centrum musimy ograniczać, by mogli wjechać tam wszyscy, którzy do centrum muszą wjechać. Tak jest na całym świcie - zapewnił Trzaskowski. - To nie tak, że jak mamy szersze ulice to likwiduje to korki. Je likwiduje się poprzez sensowne planowanie oraz dostosowanie komunikacji miejskiej - zaznaczył.

- Mamy ją najlepszą w Polsce, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, no i coraz bardziej zeroemisyjną - podkreślał Trzaskowski. - Na to stawiamy, komunikację szynową i autobusową - dodał.

Likwidacja "kopciuchów" w stolicy

- Można było to zrobić szybciej - przyznał prezydent Warszawy, odnosząc się do kwestii wymiany pieców tzw. kopciuchów. - Myśmy myśleli jasno, że likwidujemy kopciuchy w zasobie miejskim i tam zlikwidowaliśmy 60 proc. wszystkich - mówił. - Z tych w zasobie prywatnym, było ich 16 tys., zlikwidowaliśmy około 2 tys. Przyśpieszamy, mamy nadzieję, że będzie więcej chętnych do wystąpienia o dotację - powiedział Trzaskowski.

Jego zdaniem okres pandemii spowolnił wymianę pieców, "natomiast na pewno sytuacja się poprawia". Podkreślił, że z dotacji miejskich wymieniono około 2 tys. pieców, a z dotacji państwowych około 160. - Widać, że samorząd jest naprawdę tutaj skuteczny - uznał.

Będą nowe parki

Mówiąc o zieleni w mieście, Trzaskowski zwrócił uwagę na to, że "zrobiony został nowatorski plan »Korony Drzew«, gdzie policzyliśmy wszystkie, by ochronić ten zasób". - Warszawa może się pochwalić, bo ponad 32 proc. powierzchni miasta to drzewa - podkreślił. Przypomniał, że "dbamy o to, otwieramy nowe parki". - Będzie park nad obwodnicą Ursynowa, czy na Żeraniu - mówił.

- Chcemy zakładać małe parki i odbetonowywać podwórka - zdradził, dodając, że "na to też będą dotacje".

"Zielony Fundusz" dla Warszawy

"Zielony Fundusz" to inicjatywa władz miasta polegająca na tym, że przedsiębiorcy mogą sfinansować projekty wprowadzające zieleń do przestrzeni miejskiej.

- To nowatorski pomysł, który pozwoli firmom inwestować w zieleń w Warszawie - mówił o szczegółach projektu. - To firmy będą wybierały, jakie chcą sponsorować zadania, a my czuwamy nad stroną merytoryczną - wyjaśnił.

