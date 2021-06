Zaćmienie Słońca powstaje, gdy krążący wokół naszej planety Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przysłoni docierające do nas światło.

Najbardziej spektakularne są zaćmienia całkowite, gdy cała tarcza słoneczna zostaje zakryta i wtedy widzimy dookoła koronę słoneczną. Tak było m.in. w 2011 roku.

NASA Zaćmienie słońca 2021

W przypadku, gdy część tarczy pozostaje widoczna, mówimy o zaćmieniu częściowym.

Są też zaćmienia zwane obrączkowymi i to właśnie do tej kategorii należeć będzie zaćmienie, które przypadnie w czwartek 10 czerwca.

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie

W Polsce częściowe zaćmienie Słońca będzie można obserwować w czwartek. Niestety, nie będzie widowiskiem tak spektakularnym, jakbyśmy chcieli. Księżyc zasłoni około jednej czwartej tarczy Słońca. "Gołe oko" raczej nie wystarczy do obserwacji, zatem aby dostrzec zmiany, będziemy potrzebowali dodatkowych rozwiązań. Konieczne będzie osłabienie blasku światła. Metoda typowo domowa to skorzystanie z zadymionej szybki lub płyty CD. Lepszym pomysłem będzie zakup specjalnych okularów do obserwacji zaćmień (najtańsze kosztują około 10 złotych). Bardziej kosztowne rozwiązanie to rzutowanie obrazu Słońca z teleskopu np. na białą kartkę.

Naukowcy przestrzegają, aby nie przesadzać z długością wpatrywania się w Słońce, a także aby pod żadnym pozorem nie korzystać bezpośrednio z lornetek, lunet lub innych urządzeń - to może uszkodzić wzrok.

Zaćmienie Słońca - kiedy można je obejrzeć w Polsce?

W Warszawie "spektakl" zacznie się o godzinie 11.55, maksymalną fazę około 0,20 zaćmienie osiągnie o 12.54, a zakończy się o 13.54.

W innych miejscowościach poszczególne momenty mogą różnić się o kilka lub kilkanaście minut. Największa faza będzie widoczna w północnej Polsce - np. w Gdańsku czy Szczecinie osiągnie około 0,26. Z kolei w południowej części część Słońca zakryta przez Księżyc będzie najmniejsza, na przykład w Krakowie osiągając w maksimum około 0,14. To pierwsze tego typu zjawisko w Polsce od sześciu lat

Gdzie będzie najbardziej spektakularne zaćmienie Słońca

Są szczęśliwcy, którzy dziś, 10 czerwca zobaczą zaćmienie obrączkowe Słońca. Pas, z którego będzie ono widzoczne przebiegnie przez Kanadę, Grenlandię, biegun północny i wschodni kraniec Azji. Maksymalnie faza zaćmienia obrączkowego potrwa 3 minuty i 51 sekund.

Transmisja zaćmienia

Jeśli zastanawiacie się, gdzie bezpiecznie obejrzeć zaćmienie Słońca, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Wystarczy uruchomić stream poniżej, który udostępnia NASA.

Transmisję przy użyciu teleskopu ZEISS organizuje Obserwatorium Astronomiczne UAM wraz z Uniwersyteckim Studiem Filmowym UAM. Można ją będzie śledzić po godz. 12:00 na profilu UAM na Facebooku.

Kolejne częściowe zaćmienie Słońca w Polsce będzie można oglądać 25 października 2022 r. Ostatnie całkowite było widoczne w 1954 roku (w okolicach Suwałk), a następne będzie widoczne dopiero w 2075 roku. Z kolei na zaćmienie obrączkowe widoczne z naszego kraju trzeba będzie z kolei poczekać aż do 2135 roku.



Zaćmienia całkowite to z perspektywy pojedynczej miejscowości naprawdę rzadkość, statystycznie w jednym obszarze występują co 370 lat.

aml/Interia