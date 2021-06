UEFA nakazała Ukrainie usunięcie frazy "Chwała naszym bohaterom" z nowych koszulek reprezentacji przed Mistrzostwami Europy z powodów politycznych, po skardze Rosji.

Rosja w środę poskarżyła się UEFA w sprawie stroju Ukrainy, który jest ozdobiony mapą z Krymem i słowami, zaczerpniętymi z patriotycznej pieśni, która stała się hasłem bojowym podczas prozachodniego powstania ludowego w Kijowie na Majdanie w 2014 roku, które obaliło wspieranego przez Kreml prezydenta Wiktora Janukowycza.



UEFA powiedziała, że mapa nie jest problemem, podobnie jak fraza "Chwała Ukrainie" na zewnętrznej stronie koszulki.



Stwierdzono jednak, że "specyficzne połączenie tych dwóch haseł jest uważane za wyraźnie polityczne o znaczeniu historycznym i militarnym" i dlatego należy usunąć je z koszulek.

Krym zostaje

Jednocześnie UEFA odrzuciła żądanie Rosji dotyczące usunięcia widniejącej na koszulce mapy Ukrainy obejmującej Krym, który został w 2014 roku zaanektowany. Na koszulce są także zaznaczone tereny wschodniej Ukrainy kontrolowane aktualnie przez prorosyjskich separatystów. Ich usunięcia również domagała się Rosja.

UEFA uznała jednak, że są to tereny uznawane na arenie międzynarodowej za należące do Ukrainy, dlatego wniosek Rosji nie znalazł akceptacji.



Ukraina w grupie C w niedzielę rozpocznie rywalizację na ME meczem z Holandią. Następnie zmierzy się z Macedonią Północną i Austrią. Rosja jest w grupie B, w sobotę zagra z Belgią, później z Finlandią i Danią.

wys/Reuters/PAP